***TAC* *YKSLN* *TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında
06.11.2019 11:16
***TAC******YKSLN******TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Türkçe
Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. (YKSLN) Fiyat Tespit Raporu'na ilişkin analist raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796859
BIST
11:58100.475
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -49,84
|Açılış
|: 100.672
|
|Önceki Kapanış
|: 100.525
|
100.722
En Düşük
100.368
11:585,7574
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0054
|Açılış
|: 5,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7440
|
5,7667
En Düşük
5,7471
11:586,3851
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0149
|Açılış
|: 6,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3650
|
6,3898
En Düşük
6,3667
11:58274,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,35
|Açılış
|: 274,83
|
|Önceki Kapanış
|: 274,49
|
275,59
En Düşük
274,28
BIST En Aktif Hisseler
|NUHCM
|12,08
|19.488.779
|% 12,69
|
|NIBAS
|7,49
|749
|% 10,96
|
|AVGYO
|1,29
|43.507.036
|% 10,26
|
|EGCYH
|0,11
|1.103
|% 10,00
|
|BJKAS
|2,34
|221.850.733
|% 9,35
|
|DENIZ
|21,18
|1.495.774
|% -5,87
|
|AFYON
|4,35
|12.893.069
|% -5,84
|
|TKURU
|9,30
|8.699
|% -5,78
|
|UFUK
|1,71
|86
|% -4,47
|
|ATAGY
|4,11
|52.213
|% -4,42
|
|THYAO
|12,00
|454.565.736
|% 1,18
|
|BJKAS
|2,34
|221.850.733
|% 9,35
|
|ASELS
|18,53
|182.644.513
|% -1,91
|
|GSRAY
|1,79
|144.118.151
|% 4,07
|
|TTKOM
|6,41
|109.092.935
|% 2,56
|
|BJKAS
|2,34
|221.850.733
|% 9,35
|
|GSRAY
|1,79
|144.118.151
|% 4,07
|
|THYAO
|12,00
|454.565.736
|% 1,18
|
|KRDMD
|2,27
|82.268.382
|% 0,89
|
|AVGYO
|1,29
|43.507.036
|% 10,26
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3998
|7,4369
|% 0,16
|
|Frank
|5,7760
|5,8108
|% 0,10
|
|Riyal
|1,5305
|1,5382
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.486
|1.487
|1,76
|
|Altın Gr.
|275
|275
|0,74
|
|Cumhuriyet
|1.847
|1.858
|-5,00
|
|Tam
|1.819
|1.865
|-9,05
|
|Yarım
|879
|902
|-4,38
|
|Çeyrek
|441
|451
|-2,19
|
|Gümüş.Ons
|17,55
|17,57
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,25
|3,25
|-0,01
|
|B. Petrol
|62,38
|62,38
|-0,58
|