***TAMFA* *AKMEN* *QNBFB* *DENIZ* *ISMEN* *YKBNK* *TTRAK* *ODEA* *AKBNK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant









***TAMFA******AKMEN******QNBFB******DENIZ******ISMEN******YKBNK******TTRAK******ODEA******AKBNK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler AKBNK, AKMEN, DENIZ, ISMEN, ODEA, QNBFB, TAMFA, TTRAK, YKBNKMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüAKBANK T.A.Ş. AKBNK TRFAKBK12023 FİNANSMAN BONOSU 03/01/2020 İtfaAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TR0AKYM016O6 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 03/01/2020 İtfaAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TR0AKYM016U3 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 03/01/2020 İtfaAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TR0AKYM016Y5 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 03/01/2020 İtfaDENİZBANK A.Ş. DENIZ TRFDZBK12017 FİNANSMAN BONOSU 03/01/2020 İtfaDENİZBANK A.Ş. DENIZ TRFDZBK12041 FİNANSMAN BONOSU 03/01/2020 İtfaİŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRFISMD12013 FİNANSMAN BONOSU 03/01/2020 İtfaİŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRFISMD12021 FİNANSMAN BONOSU 03/01/2020 İtfaİŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRFISMD12039 FİNANSMAN BONOSU 03/01/2020 İtfaODEA BANK A.Ş. ODEA TRFODEA12016 FİNANSMAN BONOSU 03/01/2020 İtfaQNB FİNANSBANK A.Ş. QNBFB TRFFNBK12018 FİNANSMAN BONOSU 03/01/2020 İtfaTAM FAKTORİNG A.Ş. TAMFA TRFTAMF12013 FİNANSMAN BONOSU 03/01/2020 İtfaTÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş. TTRAK TRSTTRK42012 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 03/01/2020 Kupon\Getiri ÖdemeYAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YKBNK TRFYKBK32021 FİNANSMAN BONOSU 03/01/2020 Kupon\Getiri ÖdemeBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/807436BIST