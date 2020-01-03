GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***TAMFA* *AKMEN* *QNBFB* *DENIZ* *ISMEN* *YKBNK* *TTRAK* *ODEA* *AKBNK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant

03.01.2020 16:27
GÜNCEL HABERLER



***TAMFA******AKMEN******QNBFB******DENIZ******ISMEN******YKBNK******TTRAK******ODEA******AKBNK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )

Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler AKBNK, AKMEN, DENIZ, ISMEN, ODEA, QNBFB, TAMFA, TTRAK, YKBNK

Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
AKBANK T.A.Ş. AKBNK TRFAKBK12023 FİNANSMAN BONOSU 03/01/2020 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TR0AKYM016O6 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 03/01/2020 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TR0AKYM016U3 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 03/01/2020 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TR0AKYM016Y5 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 03/01/2020 İtfa
DENİZBANK A.Ş. DENIZ TRFDZBK12017 FİNANSMAN BONOSU 03/01/2020 İtfa
DENİZBANK A.Ş. DENIZ TRFDZBK12041 FİNANSMAN BONOSU 03/01/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRFISMD12013 FİNANSMAN BONOSU 03/01/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRFISMD12021 FİNANSMAN BONOSU 03/01/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRFISMD12039 FİNANSMAN BONOSU 03/01/2020 İtfa
ODEA BANK A.Ş. ODEA TRFODEA12016 FİNANSMAN BONOSU 03/01/2020 İtfa
QNB FİNANSBANK A.Ş. QNBFB TRFFNBK12018 FİNANSMAN BONOSU 03/01/2020 İtfa
TAM FAKTORİNG A.Ş. TAMFA TRFTAMF12013 FİNANSMAN BONOSU 03/01/2020 İtfa
TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş. TTRAK TRSTTRK42012 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 03/01/2020 Kupon\Getiri Ödeme
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YKBNK TRFYKBK32021 FİNANSMAN BONOSU 03/01/2020 Kupon\Getiri Ödeme

Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/807436


BIST




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:05113.684
Değişim :  -1,94% |  -2.248,04
Açılış :  115.143  
Önceki Kapanış :  115.932  
En Yüksek
115.571 En Düşük
112.617
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BTCIM 3,98 70.926.620 % 19,88  
MEPET 2,28 91.455.508 % 13,43  
ARENA 9,31 41.008.009 % 12,44  
ARTI 0,89 117.811 % 9,88  
VKING 2,36 11.803.569 % 9,77  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7901 7,8291 % -0,16  
Frank 6,1220 6,1589 % 0,24  
Riyal 1,5879 1,5959 % 0,29  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.548 1.549 20,21  
Altın Gr. 297 297 4,75  
Cumhuriyet 1.970 2.000 31,00  
Tam 1.963 2.012 33,45  
Yarım 949 973 16,18  
Çeyrek 476 487 8,09  
Gümüş.Ons 18,00 18,04 0,01  
Gümüş Gr. 3,46 3,46 0,01  
B. Petrol 68,61 68,61 2,36  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru