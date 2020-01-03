***TAMFA* *AKMEN* *QNBFB* *DENIZ* *ISMEN* *YKBNK* *TTRAK* *ODEA* *AKBNK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant
03.01.2020 16:27
***TAMFA******AKMEN******QNBFB******DENIZ******ISMEN******YKBNK******TTRAK******ODEA******AKBNK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )
Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler AKBNK, AKMEN, DENIZ, ISMEN, ODEA, QNBFB, TAMFA, TTRAK, YKBNK
Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
AKBANK T.A.Ş. AKBNK TRFAKBK12023 FİNANSMAN BONOSU 03/01/2020 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TR0AKYM016O6 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 03/01/2020 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TR0AKYM016U3 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 03/01/2020 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TR0AKYM016Y5 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 03/01/2020 İtfa
DENİZBANK A.Ş. DENIZ TRFDZBK12017 FİNANSMAN BONOSU 03/01/2020 İtfa
DENİZBANK A.Ş. DENIZ TRFDZBK12041 FİNANSMAN BONOSU 03/01/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRFISMD12013 FİNANSMAN BONOSU 03/01/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRFISMD12021 FİNANSMAN BONOSU 03/01/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRFISMD12039 FİNANSMAN BONOSU 03/01/2020 İtfa
ODEA BANK A.Ş. ODEA TRFODEA12016 FİNANSMAN BONOSU 03/01/2020 İtfa
QNB FİNANSBANK A.Ş. QNBFB TRFFNBK12018 FİNANSMAN BONOSU 03/01/2020 İtfa
TAM FAKTORİNG A.Ş. TAMFA TRFTAMF12013 FİNANSMAN BONOSU 03/01/2020 İtfa
TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş. TTRAK TRSTTRK42012 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 03/01/2020 Kupon\Getiri Ödeme
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YKBNK TRFYKBK32021 FİNANSMAN BONOSU 03/01/2020 Kupon\Getiri Ödeme
Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/807436
BIST