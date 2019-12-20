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***TAMFA*** TAM FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

20.12.2019 10:48
GÜNCEL HABERLER



***TAMFA*** TAM FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
İSAK ANTİKA Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkanı 0.000001 Bağımsız Üye Değil
HİLMİ GÜVENAL Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetim Kurulu Başkan Vekili 0.000001 Bağımsız Üye Değil
TÜRKER TEKTEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi 0.000001 Bağımsız Üye Değil Denetim Komitesi Üyesi
SELMİ HALEVA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi 0.000001 Bağımsız Üye Değil
Kunter Kutluay Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil
HÜSEYİN HÜSNÜ OKVURAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil
Barış Yılmaz Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil
Mehmet Murat Çavuşoğlu Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil
AHMET HAKAN KARAMANLI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 11.07.2019 Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil
IVANE GULMAGARASHVILI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 08.11.2019 Bağımsız Üye Denetim Komistesi Üyesi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804489


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Altın Gr. 281 281 -1,38  
Cumhuriyet 1.864 1.892 -5,00  
Tam 1.855 1.902 -4,32  
Yarım 897 920 -2,09  
Çeyrek 450 460 -1,05  
Gümüş.Ons 17,04 17,07 -0,02  
Gümüş Gr. 3,25 3,25 -0,02  
B. Petrol 66,48 66,48 -0,06  
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