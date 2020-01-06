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***TAMFA*** TAM FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

06.01.2020 15:46
GÜNCEL HABERLER



***TAMFA*** TAM FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi
Sermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon Kullanıcısı
Borçlanma Aracı 200000000 TRY Yurtiçi 08.08.2019 08.08.2020 Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/807810


BIST



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112.973 En Düşük
111.212
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DAGHL 2,51 11.505.514 % 14,61  
ALGYO 96,40 271.312.144 % 13,55  
DAGI 2,80 20.259.955 % 12,45  
BALAT 1,63 953.997 % 9,40  
SNPAM 5,52 10.908.135 % 8,45  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,8304 7,8697 % 0,55  
Frank 6,1378 6,1748 % 0,28  
Riyal 1,5867 1,5946 % -0,06  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.563 1.564 14,49  
Altın Gr. 300 300 2,21  
Cumhuriyet 2.008 2.038 30,00  
Tam 1.999 2.049 31,68  
Yarım 966 991 15,33  
Çeyrek 485 496 7,66  
Gümüş.Ons 18,06 18,10 0,05  
Gümüş Gr. 3,47 3,48 0,01  
B. Petrol 69,11 69,11 0,51  
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