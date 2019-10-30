***TATGD*** TAT GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***TATGD*** TAT GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI15.411.213 11.876.092Dönem Karı (Zararı)44.941.617 30.916.723Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)44.941.617 30.916.723Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler79.978.760 33.831.528Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler3 18.062.341 12.498.633Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler6 1.266.796 2.298.532Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 1.266.796 2.298.532Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler21.690.536 10.366.303Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10.719.012 6.468.441Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-72.199 -1.422Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler11.043.723 3.899.284Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler0 -1.649.998Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler38.344.115 5.569.801Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler13 -7.817.852 -2.033.727Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler39.470.776 12.096.289Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri9.840.851 1.918.590Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri-3.149.660 -6.411.351Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 -453.194Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler0 -453.194Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler5.521.691 2.395.139Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler12 -695.627 -234.238Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler12 -695.627 -234.238İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 -1.366.992Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-4.211.092 4.407.542İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-97.869.901 -45.383.177Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-54.687.299 -110.844.781İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-61.685.690 -88.140.926İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6.998.391 -22.703.855Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler10.275.693 4.352.182İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)10.275.693 4.352.182Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler-25.362.376 0Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-157.766.035 -45.145.598Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)2.854.378 1.103.520Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler83.525.209 89.338.045İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-20.322.473 17.217.789İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)103.847.682 72.120.256Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-1.237.311 -89.354Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler25.362.376 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler590.876 -3.701.711İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)590.876 -3.701.711Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)18.574.588 19.604.520Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları27.050.476 19.365.074Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-9.894.052 -3.834.374Vergi İadeleri (Ödemeleri)-1.745.211 -3.654.608YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-9.135.425 -12.125.175İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri0 1.366.992Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.086.583 184.230Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.086.583 184.230Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları3 -17.356.747 -17.360.122Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-17.356.747 -17.360.122Alınan Temettüler0 1.649.998Alınan Faiz7.134.739 2.033.727FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-15.765.057 27.628.237Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri220.386.408 199.968.395Kredilerden Nakit Girişleri220.386.408 199.968.395Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-192.073.455 -131.564.030Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-192.073.455 -131.564.030İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları0 0Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-5.912.300 0Ödenen Temettüler0 -30.000.125Ödenen Faiz-38.165.710 -10.776.003YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-9.489.269 27.379.154NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-9.489.269 27.379.154DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ27.697.717 13.025.751DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ18.208.448 40.404.905Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler136.000.000 21.601.088 10.107.809 -279.830 1.594.091 89.949.523 172.819.429 61.183.525 492.975.635 492.975.635Transferler4.888.960 56.294.565 -61.183.525Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)24.182.999 24.182.999 24.182.999Dönem Karı (Zararı)24.182.999 24.182.999 24.182.999Kar Payları-30.000.126 -30.000.126 -30.000.126Dönem Sonu Bakiyeler136.000.000 21.601.088 10.107.809 -279.830 1.594.091 94.838.483 199.113.868 24.182.999 487.158.508 487.158.508Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler136.000.000 21.601.088 10.107.809 404.935 232.466 94.838.483 199.113.868 38.576.777 500.875.426 500.875.426Transferler782.539 37.794.238 -38.576.777Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)44.941.617 44.941.617 44.941.617Dönem Karı (Zararı)44.941.617 44.941.617 44.941.617Dönem Sonu Bakiyeler136.000.000 21.601.088 10.107.809 404.935 232.466 95.621.022 236.908.106 44.941.617 545.817.043 545.817.043Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri18.208.448 27.697.717Ticari Alacaklar367.179.252 323.463.202İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar17 363.189.784 301.504.094İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 3.989.468 21.959.108Diğer Alacaklar1.260.092 57.495İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.260.092 57.495Türev Araçlar0 0Stoklar6 394.312.445 237.813.206Peşin Ödenmiş Giderler0 2.802.504İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler0 2.802.504Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar0 807.523Diğer Dönen Varlıklar16 42.415.290 48.459.280İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar16 42.415.290 48.459.280ARA TOPLAM823.375.527 641.100.927TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR823.375.527 641.100.927DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar1.815.749 1.815.749Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar1.815.749 1.815.749Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlar1.815.749 1.815.749Diğer Alacaklar68.085 68.085İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar68.085 68.085Maddi Duran Varlıklar7 194.068.681 189.547.315Arazi ve Arsalar16.882.885 16.850.999Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri4.339.627 4.409.234Binalar28.044.778 29.107.821Tesis, Makine ve Cihazlar121.179.504 123.359.119Taşıtlar251.988 282.826Mobilya ve Demirbaşlar15.843.528 14.642.539Özel Maliyetler769.045 842.929Taşıyıcı BitkilerYapılmakta Olan Yatırımlar6.757.326 51.848Kullanım Hakkı Varlıkları2 21.085.382 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar7.047.944 7.474.977Diğer Haklar7.047.944 7.474.977Peşin Ödenmiş Giderler0 51.874İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler0 51.874Ertelenmiş Vergi Varlığı0 994.868Diğer Duran Varlıklar16 22.677.871 23.256.325İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar16 22.677.871 23.256.325TOPLAM DURAN VARLIKLAR246.763.712 223.209.193TOPLAM VARLIKLAR1.070.139.239 864.310.120KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar10.030.548 48.338.499İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar17 2.425.191 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar17 2.425.191 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar7.605.357 48.338.499Banka Kredileri4 4.895.058 48.338.499Kiralama İşlemlerinden Borçlar2.710.299 0Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları4 53.310.512 6.153.846İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları4 53.310.512 6.153.846Banka Kredileri4 53.310.512 6.153.846Ticari Borçlar248.409.132 166.845.335İlişkili Taraflara Ticari Borçlar17 20.592.452 39.726.677İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 227.816.680 127.118.658Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar5.851.197 7.088.508Diğer Borçlar8.493.109 9.090.481İlişkili Taraflara Diğer Borçlar17 3.789.519 4.977.767İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar4.703.590 4.112.714Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)23.184.283 4.609.695İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)23.184.283 4.609.695Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü1.479.933 0Kısa Vadeli Karşılıklar16.576.817 4.633.094Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar1.800.000 900.000Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar14.776.817 3.733.094ARA TOPLAM367.335.531 246.759.458TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER367.335.531 246.759.458UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar141.430.775 101.538.462İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar17 8.282.066 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar17 8.282.066 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar133.148.709 101.538.462Banka Kredileri4 125.000.000 101.538.462Kiralama İşlemlerinden Borçlar8.148.709 0Uzun Vadeli Karşılıklar15.061.734 15.136.774Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar15.061.734 15.136.774Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü494.156 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER156.986.665 116.675.236TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER524.322.196 363.434.694ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar545.817.043 500.875.426Ödenmiş Sermaye9 136.000.000 136.000.000Sermaye Düzeltme Farkları9 21.601.088 21.601.088Paylara İlişkin Primler (İskontolar)9 10.107.809 10.107.809Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)404.935 404.935Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)404.935 404.935Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)404.935 404.935Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)232.466 232.466Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)232.466 232.466Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)232.466 232.466Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler9 95.621.022 94.838.483Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı69.915.703 69.915.703Yasal Yedekler25.705.319 24.922.780Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları236.908.106 199.113.868Net Dönem Karı veya Zararı44.941.617 38.576.777TOPLAM ÖZKAYNAKLAR545.817.043 500.875.426TOPLAM KAYNAKLAR1.070.139.239 864.310.120Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat10 829.370.522 799.429.486 296.035.388 309.203.919Satışların Maliyeti10 -654.652.104 -659.681.530 -235.533.969 -260.772.006TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)174.718.418 139.747.956 60.501.419 48.431.913Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0BRÜT KAR (ZARAR)174.718.418 139.747.956 60.501.419 48.431.913Genel Yönetim Giderleri-45.083.985 -38.229.754 -14.912.328 -13.495.564Pazarlama Giderleri-68.551.296 -65.501.712 -21.720.381 -20.433.259Araştırma ve Geliştirme Giderleri-1.258.751 -1.070.230 -410.542 -353.708Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler11 37.108.534 36.343.768 10.673.350 16.769.570Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler11 -19.743.832 -28.166.692 -7.782.847 -19.820.768ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)77.189.088 43.123.336 26.348.671 11.098.184Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler12 1.164.633 3.226.553 203.376 3.944Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-112.936 -16.158 -112.936 -16.158FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)78.240.785 46.333.731 26.439.111 11.085.970Finansman Gelirleri13 40.408.205 18.936.550 15.923.194 14.603.238Finansman Giderleri13 -66.051.452 -30.285.736 -26.732.243 -17.924.287SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)52.597.538 34.984.545 15.630.062 7.764.921Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-5.521.691 -2.395.139 -789.537 -1.197.693Dönem Vergi (Gideri) Geliri15 -4.144.468 -4.620.503 -378.604 -2.492.686Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri15 -1.377.223 2.225.364 -410.933 1.294.993SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)47.075.847 32.589.406 14.840.525 6.567.228DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)14 -2.134.230 -1.672.683 -3.136.885 160.496DÖNEM KARI (ZARARI)44.941.617 30.916.723 11.703.640 6.727.724Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları44.941.617 30.916.723 11.703.640 6.727.724Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay başına kazanç (kuruş) 0,35000000 0,24000000 0,11000000 0,05000000Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay başına kayıp (kuruş) -0,02000000 -0,01000000 -0,02000000 0,00000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)0 0 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)