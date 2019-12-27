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***TATGD*** TAT GIDA SANAYİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi

27.12.2019 17:10
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***TATGD*** TAT GIDA SANAYİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )

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Türkçe
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.12.2018
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
25/01/2019
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
25/01/2020
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
27/12/2019
Açıklama

     Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak derecelendirme yapmak üzere faaliyet izni bulunan SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. (SAHA) tarafından yapılan "Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Dönemsel Revizyon Raporu" tamamlanmıştır. 27.12.2019 tarihi itibarıyla Şirketimizin Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu 9,41 (%94,13) olarak güncellenmiştir.
Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notumuzun ana başlıklar itibarıyla dağılımı aşağıda verilmektedir. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesine ilişkin SAHA'nın hazırlamış olduğu rapor ekte bilgilerinize sunulmaktadır.
Ayrıca bu rapor Şirketimizin www.tatgida.com.tr internet sitesinde yayınlanacaktır.

Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu

Ağırlık
% 25 % 25 % 15 % 35 % 100
Alınan Not
95,38 93,93 98,13 91,66 94,13




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805609


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Frank 6,0923 6,1290 % 1,20  
Riyal 1,5833 1,5912 % 0,44  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.510 1.510 -1,53  
Altın Gr. 289 289 1,15  
Cumhuriyet 1.916 1.945 12,00  
Tam 1.909 1.956 11,92  
Yarım 923 946 5,76  
Çeyrek 463 473 2,88  
Gümüş.Ons 17,74 17,78 -0,17  
Gümüş Gr. 3,40 3,41 -0,01  
B. Petrol 68,11 68,11 0,20  
Seans Raporu
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