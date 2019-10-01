***TATGD*** TAT GIDA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.10.2019 18:28
***TATGD*** TAT GIDA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.08.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
02.08.2019 tarihli özel durum açıklamamızda belirtilen Pastavilla, Kartal ve Lunch & Dinner markalarının Durum Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ne satılmasına Rekabet Kurumu tarafından onay verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789479
BIST
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