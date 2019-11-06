***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar6 Kasım 2019 tarihinde, TAV Tunus ve Tunus Cumhuriyeti arasında, Monastır ve Enfidha Havalimanlarının işletme imtiyaz hakkını düzenleyen sözleşme şartlarının değişikliğine ilişkin bir anlaşma imzalanmıştır. Bu anlaşma ile, TAV Tunus'un geçmişe ait ve güncel imtiyaz kira oranlarında önemli ölçüde bir indirim sağlanmıştır ve gelecek yıllara ilişkin imtiyaz kira ödemeleri ile kira borçları yeniden yapılandırılmıştır. Söz konusu anlaşmanın detaylarına ekteki sunum sayfasında yer verilmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796894BIST