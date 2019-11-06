***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.11.2019 14:38
***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
6 Kasım 2019 tarihinde, TAV Tunus ve Tunus Cumhuriyeti arasında, Monastır ve Enfidha Havalimanlarının işletme imtiyaz hakkını düzenleyen sözleşme şartlarının değişikliğine ilişkin bir anlaşma imzalanmıştır. Bu anlaşma ile, TAV Tunus'un geçmişe ait ve güncel imtiyaz kira oranlarında önemli ölçüde bir indirim sağlanmıştır ve gelecek yıllara ilişkin imtiyaz kira ödemeleri ile kira borçları yeniden yapılandırılmıştır. Söz konusu anlaşmanın detaylarına ekteki sunum sayfasında yer verilmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796894
BIST
15:05101.327
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 801,43
|Açılış
|: 100.672
|
|Önceki Kapanış
|: 100.525
|
101.386
En Düşük
100.368
15:055,7588
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0068
|Açılış
|: 5,7540
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7440
|
5,7667
En Düşük
5,7458
15:056,3842
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0140
|Açılış
|: 6,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3650
|
6,3903
En Düşük
6,3667
15:05274,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,40
|Açılış
|: 274,89
|
|Önceki Kapanış
|: 274,49
|
275,76
En Düşük
274,28
BIST En Aktif Hisseler
|TMPOL
|4,23
|11.029.486
|% 14,95
|
|NUHCM
|12,23
|47.768.477
|% 14,09
|
|BERA
|4,15
|164.532.953
|% 9,21
|
|DOBUR
|3,90
|6.172.612
|% 7,73
|
|AVGYO
|1,26
|58.345.884
|% 7,69
|
|KSTUR
|18,90
|24.695
|% -10,00
|
|TKURU
|9,11
|43.057
|% -7,70
|
|SEKFK
|3,94
|143.950
|% -6,19
|
|DENIZ
|21,20
|2.530.752
|% -5,78
|
|COSMO
|1,17
|775
|% -5,65
|
|THYAO
|12,00
|706.538.365
|% 1,18
|
|BJKAS
|2,24
|349.623.861
|% 4,67
|
|ASELS
|18,57
|312.466.812
|% -1,69
|
|GARAN
|9,56
|233.846.436
|% 1,06
|
|GSRAY
|1,73
|217.903.069
|% 0,58
|
|BJKAS
|2,24
|349.623.861
|% 4,67
|
|GSRAY
|1,73
|217.903.069
|% 0,58
|
|KRDMD
|2,30
|140.462.449
|% 2,22
|
|THYAO
|12,00
|706.538.365
|% 1,18
|
|AVGYO
|1,26
|58.345.884
|% 7,69
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3927
|7,4297
|% 0,06
|
|Frank
|5,7691
|5,8038
|% -0,02
|
|Riyal
|1,5300
|1,5377
|% 0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.484
|1.484
|-1,07
|
|Altın Gr.
|275
|275
|0,37
|
|Cumhuriyet
|1.823
|1.850
|-8,00
|
|Tam
|1.815
|1.860
|-4,18
|
|Yarım
|877
|900
|-2,02
|
|Çeyrek
|440
|450
|-1,01
|
|Gümüş.Ons
|17,40
|17,43
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|3,24
|3,24
|-0,02
|
|B. Petrol
|62,69
|62,69
|-0,27
|