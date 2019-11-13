***TBN*** TURKLAND BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***TBN*** TURKLAND BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakTanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler650.000 127.083 1.064 -25.753 5.332 -40.375 0 717.351 0 717.351TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 25.753 0 -84.814 0 -59.061 0 -59.061Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 25.753 0 -84.814 0 -59.061 0 -59.061Yeni Bakiye650.000 127.083 1.064 0 5.332 -125.189 0 658.290 0 658.290Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 -184.566 -184.566 0 -184.566Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 781 0 0 0 0 781 0 781Kar Dağıtımı0 -125.189 0 0 0 125.189 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 -125.189 0 0 0 125.189 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler650.000 1.894 1.845 0 5.332 0 -184.566 474.505 0 474.505Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler650.000 1.894 2.616 0 5.332 -265.183 0 394.659 0 394.659TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye650.000 1.894 2.616 0 5.332 -265.183 0 394.659 0 394.659Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 -193.162 -193.162 0 -193.162Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 -46 261 2.807 0 163.799 0 166.821 0 166.821Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler650.000 1.848 2.877 2.807 5.332 -101.384 -193.162 368.318 0 368.318Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER885.774 905.712 1.791.486 899.516 1.038.961 1.938.477GARANTİ VE KEFALETLERIII-1 681.385 705.472 1.386.857 811.853 773.262 1.585.115Teminat Mektupları681.385 206.273 887.658 811.853 332.282 1.144.135Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler7.191 186 7.377 7.821 210 8.031Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler36.651 54.398 91.049 35.984 49.263 85.247Diğer Teminat Mektupları637.543 151.689 789.232 768.048 282.809 1.050.857Banka Kredileri0 0 0 0 739 739İthalat Kabul Kredileri0 0 0 0 739 739Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler0 42.679 42.679 0 47.770 47.770Belgeli Akreditifler0 42.679 42.679 0 47.770 47.770Diğer Akreditifler0 0 0 0 0 0Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 412.532 412.532 0 333.052 333.052T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 412.532 412.532 0 333.052 333.052Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden0 43.988 43.988 0 59.419 59.419Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLERIII-1 32.822 3.897 36.719 45.264 10.788 56.052Cayılamaz Taahhütler32.822 3.897 36.719 45.264 10.788 56.052Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri1.747 3.897 5.644 9.551 10.788 20.339Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri1.507 0 1.507 2.592 0 2.592Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri29.568 0 29.568 32.496 0 32.496İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri0 0 0 0 0 0Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler0 0 0 625 0 625Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR171.567 196.343 367.910 42.399 254.911 297.310Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler171.567 196.343 367.910 42.399 254.911 297.310Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 5.023 4.766 9.789Vadeli Döviz Alım İşlemleri0 0 0 2.518 2.383 4.901Vadeli Döviz Satım İşlemleri0 0 0 2.505 2.383 4.888Para ve Faiz Swap İşlemleri169.567 194.347 363.914 0 211.943 211.943Swap Para Alım İşlemleri0 178.980 178.980 0 105.940 105.940Swap Para Satım İşlemleri169.567 15.367 184.934 0 106.003 106.003Swap Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Swap Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları2.000 1.996 3.996 37.376 38.202 75.578Para Alım Opsiyonları1.000 998 1.998 18.688 19.101 37.789Para Satım Opsiyonları1.000 998 1.998 18.688 19.101 37.789Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER12.421.727 2.550.545 14.972.272 13.393.151 2.495.634 15.888.785EMANET KIYMETLER357.330 16.034 373.364 228.577 19.256 247.833Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0 0 0 0 0Emanete Alınan Menkul Değerler48.576 508 49.084 302 477 779Tahsile Alınan Çekler303.162 15.000 318.162 221.642 17.348 238.990Tahsile Alınan Ticari Senetler5.592 526 6.118 6.633 1.431 8.064Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler0 0 0 0 0 0Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER12.064.397 2.534.511 14.598.908 13.164.574 2.476.378 15.640.952Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Teminat Senetleri18.759 908 19.667 30.878 1.547 32.425Emtia1.646 0 1.646 1.646 0 1.646Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul1.550.385 53.363 1.603.748 1.796.126 111.842 1.907.968Diğer Rehinli Kıymetler10.493.607 2.480.240 12.973.847 11.335.924 2.362.989 13.698.913Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER0 0 0 0 0 0BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI13.307.501 3.456.257 16.763.758 14.292.667 3.534.595 17.827.262Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı-324.371 -477.307Alınan Faizler354.704 467.202Ödenen Faizler-348.145 -336.783Alınan Temettüler10 0Alınan Ücret ve Komisyonlar22.320 19.534Elde Edilen Diğer Kazançlar19.134 24.993Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar49.081 58.006Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-65.275 -67.632Ödenen Vergiler0 -4.575Diğer-356.200 -638.052Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim66.352 219.569Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış0 0Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-35.925 130.621Kredilerdeki Net (Artış) Azalış224.755 331.859Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-20.785 30.120Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)-179.236 12.100Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)-70.935 -564.084Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-3.366 -112.337Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)151.844 391.290Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-258.019 -257.738YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları28.552 -57.769İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)-2.762 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-20.886 -5.200Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller6.910 3.793Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar47.014 -54.214Diğer-1.724 -2.148FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit505.533 0Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit0 0Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı0 0İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler0 0Diğer505.533 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi12.297 192.860Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)288.363 -122.647Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar424.002 562.404Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar712.365 439.757Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)-193.162 -184.566DİĞER KAPSAMLI GELİRLER3.068 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar3.068 0 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları3.085 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-17 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-190.094 -184.566 0Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)108.361 812.485 920.846 114.139 484.217 598.356Nakit ve Nakit Benzerleri108.223 812.453 920.676 113.347 484.096 597.443Nakit Değerler ve Merkez BankasıI-1 83.193 243.878 327.071 113.319 197.092 310.411BankalarI-3 80 568.575 568.655 28 287.004 287.032Para Piyasalarından Alacaklar25.010 0 25.010 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-60 0 -60 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Devlet Borçlanma Senetleri0 0 0 0 0 0Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarI-4 138 6 144 138 6 144Devlet Borçlanma Senetleri0 6 6 0 6 6Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler138 0 138 138 0 138Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Türev Finansal VarlıklarI-2 0 26 26 654 115 769Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı0 26 26 654 115 769Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)2.121.743 407.968 2.529.711 2.365.522 422.563 2.788.085KredilerI-5 1.645.493 407.968 2.053.461 1.890.446 422.563 2.313.009Kiralama İşlemlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal VarlıklarI-6 961.869 0 961.869 1.011.588 0 1.011.588Devlet Borçlanma Senetleri961.869 0 961.869 1.011.588 0 1.011.588Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-485.619 0 -485.619 -536.512 0 -536.512SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)I-16 145.263 0 145.263 107.551 0 107.551Satış Amaçlı145.263 0 145.263 107.551 0 107.551Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARII-7 7.659 0 7.659 4.897 0 4.897İştirakler (Net)7.659 0 7.659 4.897 0 4.897Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler7.659 0 7.659 4.897 0 4.897Bağlı Ortaklıklar (Net)I-8 0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)I-9 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)I-12 50.211 0 50.211 11.031 0 11.031MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)I-13 8.660 0 8.660 10.327 0 10.327Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer8.660 0 8.660 10.327 0 10.327YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)I-14 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI0 0 0 41 0 41ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞII-15 62.261 0 62.261 69.179 0 69.179DİĞER AKTİFLER (Net)I-17 43.025 953 43.978 34.795 130 34.925VARLIKLAR TOPLAMI2.547.183 1.221.406 3.768.589 2.717.482 906.910 3.624.392YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUATII-1 1.858.321 1.351.992 3.210.313 1.901.987 992.982 2.894.969ALINAN KREDİLERII-3 5.616 2.293 7.909 1.583 9.560 11.143PARA PİYASALARINA BORÇLAR0 0 0 169.335 0 169.335İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)0 0 0 0 0 0Bonolar0 0 0 0 0 0Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller0 0 0 0 0 0FONLAR0 0 0 0 0 0Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLERII-2 5.650 0 5.650 665 209 874Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı5.650 0 5.650 665 209 874Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)II-6 36.158 1.827 37.985 0 0 0KARŞILIKLARII-8 41.366 1.768 43.134 37.500 1.659 39.159Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı11.105 0 11.105 11.943 0 11.943Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar30.261 1.768 32.029 25.557 1.659 27.216CARİ VERGİ BORCUII-9 12.486 0 12.486 10.505 0 10.505ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI0 0 0 0 0 0Krediler0 0 0 0 0 0Diğer Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERII-5 66.475 16.319 82.794 77.822 25.926 103.748ÖZKAYNAKLARII-10 368.318 0 368.318 394.659 0 394.659Ödenmiş Sermaye650.000 0 650.000 650.000 0 650.000Sermaye Yedekleri25.430 0 25.430 25.476 0 25.476Hisse Senedi İhraç Primleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri25.430 0 25.430 25.476 0 25.476Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler5.684 0 5.684 2.616 0 2.616Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler0 0 0 0 0 0Kar Yedekleri-18.250 0 -18.250 -18.250 0 -18.250Yasal Yedekler5.332 0 5.332 5.332 0 5.332Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler4.325 0 4.325 31.347 0 31.347Diğer Kar Yedekleri-27.907 0 -27.907 -54.929 0 -54.929Kar veya Zarar-294.546 0 -294.546 -265.183 0 -265.183Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı-101.384 0 -101.384 0 0 0Dönem Net Kâr veya Zararı-193.162 0 -193.162 -265.183 0 -265.183Azınlık Payları0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI2.394.390 1.374.199 3.768.589 2.594.056 1.030.336 3.624.392Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİIV-1 369.411 452.729 120.422 166.941Kredilerden Alınan Faizler237.245 317.728 78.461 112.719Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler9.601 7.944 2.646 2.907Bankalardan Alınan Faizler7.015 3.843 1.712 1.388Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler1.106 145 1.028 102Menkul Değerlerden Alınan Faizler111.591 117.621 35.867 48.384Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar0 22 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler111.591 117.599 35.867 48.384Finansal Kiralama Faiz Gelirleri0 0 0 0Diğer Faiz Gelirleri2.853 5.448 708 1.441FAİZ GİDERLERİ (-)IV-2 -342.906 -334.567 -110.273 -125.327Mevduata Verilen Faizler-321.963 -275.562 -105.559 -101.626Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-456 -2.547 561 -220Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-14.333 -56.450 -3.305 -23.481İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler0 0 0 0Kiralama Faiz Giderleri-6.063 0 -1.955 0Diğer Faiz Giderleri-91 -8 -15 0NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ26.505 118.162 10.149 41.614NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ20.303 19.801 6.541 5.733Alınan Ücret ve Komisyonlar21.428 21.253 6.957 6.242Gayri Nakdi Kredilerden19.450 18.081 6.451 5.442DiğerIV-10 1.978 3.172 506 800Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-1.125 -1.452 -416 -509Gayri Nakdi Kredilere-167 -106 -56 -37DiğerIV-10 -958 -1.346 -360 -472TEMETTÜ GELİRLERİIV-3 10 0 0 0TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)IV-4 -16.303 -1.576 -6.338 732Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)-8.305 -948 0 -942Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)-18.480 -2.761 -11.232 2.921Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)10.482 2.133 4.894 -1.247DİĞER FAALİYET GELİRLERİIV-5 5.456 5.590 622 582FAALİYET BRÜT KÂRI35.971 141.977 10.974 48.661BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )IV-6 -85.063 -229.065 -16.738 -88.289DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )0 0 0 0PERSONEL GİDERLERİ (-)-62.997 -61.867 -19.186 -19.544DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)IV-7 -74.155 -80.955 -21.444 -36.680NET FAALİYET KARI (ZARARI)-186.244 -229.910 -46.394 -95.852BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0 0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-186.244 -229.910 -46.394 -95.852SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)IV-8 -6.918 45.344 0 15.692Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-6.918 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 45.344 0 15.692SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)-193.162 -184.566 -46.394 -80.160DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARIIV-9 -193.162 -184.566 -46.394 -80.160Grubun Karı (Zararı)-193.162 -184.566 -46.394 -80.160Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0 0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798789BIST