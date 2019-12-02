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***TBN*** TURKLAND BANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

02.12.2019 10:51
GÜNCEL HABERLER



***TBN*** TURKLAND BANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
SARUHAN DOĞAN Genel Müdür Yrd. Bankacı Genel Müdür Yrd.
YASEMİN ALTUNBAŞ OTLUOĞLU Genel Müdür Yrd. Bankacı Genel Müdür Yrd.
BENAN BAŞAK Genel Müdür Yrd. Bankacı Genel Müdür Yrd.

Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
SARUHAN DOĞAN Genel Müdür Yardımcısı
ENGİN ARVAS Yönetmen
OLCAY ALTINCAN Yönetmen




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801141


BIST




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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MAALT 39,36 12.021.110 % 20,00  
YKSLN 6,38 156.415.462 % 18,15  
DOKTA 40,00 123.049 % 15,94  
DERAS 3,79 69.016.119 % 14,16  
ALCAR 54,75 11.783.393 % 12,42  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,4681 7,5055 % 0,33  
Frank 5,7843 5,8191 % -0,18  
Riyal 1,5268 1,5345 % -0,01  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.475 1.475 -1,87  
Altın Gr. 272 272 -0,39  
Cumhuriyet 1.805 1.832 -1,00  
Tam 1.798 1.843 0,69  
Yarım 869 891 0,34  
Çeyrek 436 446 0,17  
Gümüş.Ons 17,14 17,16 -0,02  
Gümüş Gr. 3,17 3,17 -0,00  
B. Petrol 61,59 61,59 0,77  
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