***TBN*** TURKLAND BANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***TBN*** TURKLAND BANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerSARUHAN DOĞAN Genel Müdür Yrd. Bankacı Genel Müdür Yrd.YASEMİN ALTUNBAŞ OTLUOĞLU Genel Müdür Yrd. Bankacı Genel Müdür Yrd.BENAN BAŞAK Genel Müdür Yrd. Bankacı Genel Müdür Yrd.Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip ŞahıslarAdı-Soyadı GöreviSARUHAN DOĞAN Genel Müdür YardımcısıENGİN ARVAS YönetmenOLCAY ALTINCAN Yönetmenhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801141BIST