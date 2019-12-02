***TBN*** TURKLAND BANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
02.12.2019 10:51
***TBN*** TURKLAND BANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
SARUHAN DOĞAN Genel Müdür Yrd. Bankacı Genel Müdür Yrd.
YASEMİN ALTUNBAŞ OTLUOĞLU Genel Müdür Yrd. Bankacı Genel Müdür Yrd.
BENAN BAŞAK Genel Müdür Yrd. Bankacı Genel Müdür Yrd.
Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
SARUHAN DOĞAN Genel Müdür Yardımcısı
ENGİN ARVAS Yönetmen
OLCAY ALTINCAN Yönetmen
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801141
BIST
12:45107.146
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 356,41
|Açılış
|: 107.254
|
|Önceki Kapanış
|: 106.790
|
107.751
En Düşük
106.702
12:455,7442
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0004
|Açılış
|: 5,7410
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7340
|
5,7530
En Düşük
5,7377
12:456,3624
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0045
|Açılış
|: 6,3510
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3490
|
6,3781
En Düşük
6,3566
12:45272,47
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,34
|Açılış
|: 272,53
|
|Önceki Kapanış
|: 272,81
|
274,47
En Düşük
271,98
BIST En Aktif Hisseler
|MAALT
|39,36
|12.021.110
|% 20,00
|
|YKSLN
|6,38
|156.415.462
|% 18,15
|
|DOKTA
|40,00
|123.049
|% 15,94
|
|DERAS
|3,79
|69.016.119
|% 14,16
|
|ALCAR
|54,75
|11.783.393
|% 12,42
|
|EGCEY
|0,36
|8.262
|% -7,69
|
|BASCM
|2,35
|5.765
|% -6,00
|
|AVTUR
|2,03
|16.953.411
|% -5,58
|
|VAKFN
|2,13
|26.599.748
|% -4,05
|
|AYCES
|8,32
|2.162.935
|% -3,26
|
|THYAO
|13,66
|493.110.150
|% 0,37
|
|GARAN
|10,06
|195.650.505
|% 1,62
|
|KRDMD
|2,37
|179.804.550
|% -0,84
|
|ASELS
|18,91
|167.364.336
|% 0,53
|
|YKSLN
|6,38
|156.415.462
|% 18,15
|
|KRDMD
|2,37
|179.804.550
|% -0,84
|
|TSKB
|1,10
|56.994.595
|% 3,77
|
|ZOREN
|1,43
|60.085.097
|% 1,42
|
|ISFIN
|2,88
|116.104.757
|% 0,00
|
|KARSN
|1,41
|52.238.297
|% -1,40
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4681
|7,5055
|% 0,33
|
|Frank
|5,7843
|5,8191
|% -0,18
|
|Riyal
|1,5268
|1,5345
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.475
|1.475
|-1,87
|
|Altın Gr.
|272
|272
|-0,39
|
|Cumhuriyet
|1.805
|1.832
|-1,00
|
|Tam
|1.798
|1.843
|0,69
|
|Yarım
|869
|891
|0,34
|
|Çeyrek
|436
|446
|0,17
|
|Gümüş.Ons
|17,14
|17,16
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,17
|3,17
|-0,00
|
|B. Petrol
|61,59
|61,59
|0,77
|