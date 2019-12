***TBN*** TURKLAND BANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***TBN*** TURKLAND BANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriMerkez Dışı Örgütleri (Şube, İrtibat Bürosu)Adı Niteliği Adres Müdür veya Sorumlunun Adı ve Soyadı Telefon Faks Faaliyete Başlanmasına İlişkin İzin TarihiAVCILAR ŞUBE ŞUBE CİHANGİR MAH. E-5 YAN YOL NO: 249 A AVCILAR/İSTANBUL Rahime Şen 212-695 59 00 212-695 52 85 01.03.2010CADDEBOSTAN ŞUBE ŞUBE BAĞDAT CAD. PAMİR APT. NO:251-2/4 GÖZTEPE - KADIKÖY /İSTANBUL Mine Bilgili 216-386 81 81 216-386 81 61 31.03.2008ETİLER ŞUBE ŞUBE ETİLER MAH. NİSPETİYE CAD. NO: 80/A BEŞİKTAŞ/İSTANBUL Ayşegül Güven 212-257 40 31 212-263 52 29 06.11.1998İSTANBUL AVRUPA ŞUBE ŞUBE 19 Mayıs Mah. 19 Mayıs Cad. Şişli Plaza A Blok No: 7 34360 Şişli 34360 İSTANBUL Zekihan Badraslıoğlu 212-656 55 15 212-657 11 57 03.11.2003KADIKÖY ŞUBE ŞUBE KURBAĞALIDERE CAD. NO 25 / B HASANPAŞA 34722 KADIKÖY/İSTANBUL Levent Yılmaz 216-414 18 10 216-414 18 55 01.12.1999ŞİŞLİ ŞUBE ŞUBE 19 Mayıs Mah. 19 Mayıs Cad. Şişli Plaza A Blok No: 7 34360 Şişli 34360 İSTANBUL Salih Mimir 212-282 44 00 212-282 40 20 31.03.2008AHL ŞUBE ŞUBE ATATÜRK HAVA LİMANI SERBEST BÖLGE 2. KISIM A BLOK NO:48 BAKIRKÖY/İSTANBUL UĞUR TOPALOĞLU 212-465 01 56 212-243 01 62 31.12.1998ADANA ŞUBE ŞUBE KURTULUŞ MAH. ATATÜRK CAD.MEHMET SÜMER APT. NO: 81 / A SEYHAN/ADANA Şenay Aşıcı 322-459 35 00 322-459 89 59 25.02.2008BAKANLIKLAR ŞUBE ŞUBE KAVAKLIDERE MAH. ATATÜRK BULVARI NO 185 ÇANKAYA 06680 ÇANKAYA/ANKARA Adnan Yümlü 312-419 67 14 312-419 67 10 26.08.1999ANTALYA ŞUBE ŞUBE SİNAN MAH. ALİ ÇETİNKAYA CAD. NO:12 /BMURATPAŞA/ANTALYA Döndü Köseoğlu 242-243 51 50 242-244 79 68 15.12.1998BURSA ŞUBE ŞUBE DOĞANBEY MAH FEVZİ ÇAKMAK CAD. NO:52/A OSMANGAZİ/BURSA Ümit Ali Aslan 224-222 57 57 224-221 55 90 08.10.2007DENİZLİ ŞUBE ŞUBE SARAYLAR MAH. 2. TİCARİ YOL NO:31 / A MERKEZEFENDİ/DENİZLİ Metin Terzi 258-261 33 60 258-263 86 60 01.07.2008GAZİANTEP ŞUBE ŞUBE İNCİLİPINAR MAH. PROF MUAMMER AKSOY BULVARI NO:18/C ŞEHİTKAMİL/GAZİANTEP Kemal Yücetürk 342-232 29 00 342-232 82 40 12.05.2008İZMİR ŞUBE ŞUBE AKDENİZ MAH. CUMHURİYET BULVARI NO:82 /A KONAK/İZMİR Murat Ercin 232-489 11 33 232-489 94 21 08.10.2007KONYA ŞUBE ŞUBE MUSALLABAĞLARI MAH. NALÇACI CAD. NO:88/A SELÇUKLU/KONYA Kürşat Dayıoğlu 332-233 63 30 332-233 68 77 31.03.2005KARTAL E 5 ŞUBE ESENTEPE MAH.E 5 YANYOL NO:13 DUMANKAYA BULVARI E BLOK KARTAL/İSTANBUL Sevinç Akpınaroğlu 216 511 51 61 216 511 51 58 06.06.2014MERKEZ ŞUBE 19 Mayıs Mah. 19 Mayıs Cad. Şişli Plaza A Blok No: 7 34360 Şişli 34360 İSTANBUL Serdar Akyıldız 212 368 35 60 212 368 35 88Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerSARUHAN DOĞAN Genel Müdür Yrd. Bankacı Genel Müdür Yrd.YASEMİN ALTUNBAŞ OTLUOĞLU Genel Müdür Yrd. Bankacı Genel Müdür Yrd.YURDAKUL ÖZDOĞAN Genel Müdür Yrd. Bankacı Genel Müdür Yrd.MEHMET BEHÇET PERİM Genel Müdür Yrd. Bankacı Genel Müdür Yrd.EMRE DEMİRCAN Genel Müdür Yrd. Bankacı Genel Müdür Yrd.BENAN BAŞAK Genel Müdür Yrd. Bankacı Genel Müdür Yrd.Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip ŞahıslarAdı-Soyadı GöreviSARUHAN DOĞAN Genel Müdür YardımcısıOKAN ALPER ÜSTÜNDAĞ MüdürENGİN ARVAS YönetmenOLCAY ALTINCAN Yönetmen