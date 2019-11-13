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***TBN*** TURKLAND BANK A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

13.11.2019 20:54
GÜNCEL HABERLER



***TBN*** TURKLAND BANK A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.11.2019
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
13/11/2019
Karar Sayısı
13/11/2019
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

TURKLAND BANK ANONİM ŞİRKETİ'NİN 30 EYLÜL 2019 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN DOKUZ AYLIK KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL RAPORU Banka'nın Yönetim Merkezinin Adresi : 19 Mayıs Mah. 19 Mayıs Caddesi Şişli Plaza A Blok N7 Şişli/ İstanbul Banka'nın Telefon ve Faks Numaraları : (0 212) 368 34 34, (0 212) 368 35 35 Banka'nın İnternet Sayfası Adresi : http//www.turklandbank.com İrtibat İçin Elektronik Posta Adresi : t-bank@turklandbank.com Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından düzenlenen "Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar ile Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Hakkında Tebliğ"e göre hazırlanan dokuz aylık konsolide olmayan finansal raporu aşağıda yer alan bölümlerden oluşmaktadır: ? BANKA HAKKINDA GENEL BİLGİLER ? BANKANIN KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARI ? İLGİLİ DÖNEMDE UYGULANAN MUHASEBE POLİTİKALARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR ? BANKANIN MALİ BÜNYESİNE VE RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER ? KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR ? SINIRLI DENETİM RAPORU ? ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Bu raporda yer alan konsolide olmayan dokuz aylık finansal tablolar ile bunlara ilişkin açıklama ve dipnotlar Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, Türkiye Muhasebe Standartları, Türkiye Finansal Raporlama Standartları, bunlara ilişkin ek ve yorumlar ile Bankamız kayıtlarına uygun olarak, aksi belirtilmediği müddetçe bin Türk Lirası cinsinden hazırlanmış olup, sınırlı denetime tabi tutulmuş ve ilişikte sunulmuştur. Raoul NEHME Servet TAZE H. Efe İÇLİ Yönetim Kurulu Başkanı Genel Müdür Mali Kontrol Mali Kontrol Direktörü Genel Müdür Yardımcısı Vekili Mehmet Şakir GÜVENDİ Salım CHAHINE Denetim Komitesi Üyesi Denetim Komitesi Başkanı Bu finansal rapor ile ilgili olarak soruların iletilebileceği yetkili personele ilişkin bilgiler: Ad-Soyad / Ünvan : Sevgi Üstün / Yönetmen Tel No : (0 212) 368 37 24 Fax No : (0 212) 368 35 35



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PKENT 115,90 465.374 % 12,42  
PINSU 2,04 18.434.755 % 12,09  
DERIM 4,40 19.652.999 % 9,73  
AYEN 3,05 140.176.700 % 9,32  
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Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,3493 7,3861 % -0,74  
Frank 5,7774 5,8122 % -0,32  
Riyal 1,5261 1,5337 % -0,66  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.462 1.463 3,79  
Altın Gr. 270 270 -1,20  
Cumhuriyet 1.799 1.827 6,00  
Tam 1.789 1.834 2,18  
Yarım 865 887 1,05  
Çeyrek 434 443 0,53  
Gümüş.Ons 16,93 16,95 0,13  
Gümüş Gr. 3,11 3,12 -0,00  
B. Petrol 62,59 62,59 0,53  
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