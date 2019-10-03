***TBY* *IZOCM*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TBY******IZOCM*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [IZOCM]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi17/09/2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİzocam Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin payları 01.10.2019 tarihi gün sonu itibariyle Borsa Kotundan çıkarılmıştır. Borsa kotundan çıkmanın bir önkoşulu olan zorunlu pay alım teklifi süresi içinde teklife cevap vermeyen ortakların payları, 02.10.2019 tarihi itibariyle üç yıl boyunca İzocam Holding A.Ş. tarafından TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla 20,12 TL fiyat üzerinden satın alınmaya devam edecektir. Paylarını satmak isteyen yatırımcılar talep formuna www.izocam.com.tr ve www.tebyatirim.com.tr adreslerinden ulaşabilirler.Saygılarımızla,TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789844BIST