***TBY* *IZOCM*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TBY******IZOCM*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [IZOCM]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi03.10.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİzocam Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin ("İzocam") paylarının borsa kotundan çıkarılması işlemleri ile ilgili olarak, İzocam Holding A.Ş. ("İzocam Holding") tarafından 20 Ağustos 2019 ile 17 Eylül 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilen zorunlu pay alım teklifine cevap vererek katılan yatırımcılardan ve İzocam'ın Borsa İstanbul kotundan çıkartıldığı 1 Ekim 2019 seans günü sonuna kadar Borsa İstanbul Pay Piyasası üzerinden hisse alım işlemleri sonucunda İzocam Holding tarafından 296.176.495 adet pay iktisap edilmiştir. 1 Ekim 2019 tarihinden sonra da İzocam Holding tarafından Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin 8. maddesi uyarınca başvuran yatırımcılardan pay alımına devam edilmiştir. 30.10.2019 tarihi itibariyle İzocam Holding'in İzocam sermayesindeki sahip olduğu pay adedi 24.045.791,87'ye ve pay sahipliği oranı %98,010'a ulaşmıştır.Yukarıda açıklanan satın alımlar sonucunda, İzocam Holding II-27.2 sayılı Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği uyarınca hakim ortak konumunu kazanmıştır. Bu kapsamda II-27.2 sayılı Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği uyarınca hakim ortak dışındaki İzocam pay sahiplerinin paylarını işbu açıklama tarihinden itibaren 3 aylık hak düşürücü süre içerisinde İzocam Holding'e satma hakkı doğmuştur. Satma hakkı kullanımları TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ("TEB Yatırım") aracılığıyla yapılacaktır. İzocam, ortakları tarafından ilk satma hakkı kullanım talebinin kendisine ulaşmasını takiben bir ay içinde pay değerinin tespiti amacıyla ilgili tebliğ uyarınca değerleme raporu hazırlatılacak, değerleme raporu sonucu ve satma hakkı kullanım bedeli tebliğ hükümleri çerçevesinde kamuya açıklanacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795411BIST