***TBY* *IZOCM*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TBY******IZOCM*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [IZOCM]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi31.10.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun II-27.2 sayılı "Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği" uyarınca yapılan açıklamadır:31.10.2019 tarihinde İzocam Ticaret ve Sanayi A.Ş. paylarında satma hakkını kullanmak üzere 1 (bir) adet pay sahibi 1.500 TL nominal değerli (toplam sermayedeki payı %0.006 olan) payları için başvuruda bulunmuş olup ilgili başvuru, adil satma hakkı bedelinin tespiti sonrasında işleme alınacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795900BIST