***TBY* *IZOCM*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.11.2019 17:31
***TBY******IZOCM*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [IZOCM]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.10.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-27.2 sayılı "Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği" uyarınca yapılan açıklamadır:
01.11.2019 tarihinde İzocam Ticaret ve Sanayi A.Ş. paylarında satma hakkını kullanmak üzere 1 (bir) adet pay sahibi 1.942 TL nominal değerli (toplam sermayedeki payı %0,008 olan) payları için başvuruda bulunmuş olup ilgili başvuru, adil satma hakkı bedelinin tespiti sonrasında işleme alınacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796165
BIST
18:0598.463
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -5,79
|Açılış
|: 98.690
|
|Önceki Kapanış
|: 98.469
|
98.814
En Düşük
97.679
18:055,7091
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0036
|Açılış
|: 5,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7170
|
5,7400
En Düşük
5,6999
18:056,3759
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0000
|Açılış
|: 6,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3650
|
6,4046
En Düşük
6,3646
18:05277,29
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,63
|Açılış
|: 277,29
|
|Önceki Kapanış
|: 277,92
|
279,36
En Düşük
276,57
BIST En Aktif Hisseler
|MSGYO
|1,70
|60.307.481
|% 15,65
|
|ISKUR
|150.000,00
|150.000
|% 14,07
|
|BERA
|3,18
|162.927.037
|% 13,57
|
|ANELE
|2,25
|47.535.399
|% 12,50
|
|KLMSN
|14,46
|54.791.426
|% 10,21
|
|METRO
|2,32
|61.842.124
|% -20,00
|
|QNBFL
|27,34
|342.675
|% -17,65
|
|ITTFH
|3,57
|45.678.964
|% -9,62
|
|DOKTA
|43,10
|20.789.134
|% -8,96
|
|AVHOL
|1,81
|3.087.987
|% -8,59
|
|THYAO
|11,57
|647.438.879
|% -0,60
|
|TTKOM
|6,01
|333.127.065
|% 3,44
|
|GARAN
|9,28
|322.029.375
|% 0,87
|
|ISFIN
|2,60
|296.051.963
|% 2,77
|
|EREGL
|6,50
|293.913.268
|% -0,61
|
|ISFIN
|2,60
|296.051.963
|% 2,77
|
|IHLAS
|0,61
|61.862.408
|% 5,17
|
|KRDMD
|2,15
|153.427.863
|% -0,46
|
|TTKOM
|6,01
|333.127.065
|% 3,44
|
|THYAO
|11,57
|647.438.879
|% -0,60
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3653
|7,4022
|% -0,11
|
|Frank
|5,7665
|5,8012
|% -0,05
|
|Riyal
|1,5178
|1,5254
|% -0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.511
|1.511
|-2,26
|
|Altın Gr.
|277
|277
|-0,68
|
|Cumhuriyet
|1.841
|1.869
|-2,00
|
|Tam
|1.833
|1.878
|-1,52
|
|Yarım
|886
|909
|-0,73
|
|Çeyrek
|444
|454
|-0,37
|
|Gümüş.Ons
|18,06
|18,08
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,31
|3,32
|-0,01
|
|B. Petrol
|60,72
|60,72
|1,10
|
Seans Raporu
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17:59AVTUR
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17:56XU030
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17:56XU100
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