***TBY* *IZOCM*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.11.2019 20:00
***TBY******IZOCM*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [IZOCM]
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.11.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-27.2 Sayılı "Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği" uyarınca yapılan açıklamadır.
05.11.2019 tarihinde İzocam Ticaret ve Sanayi A.Ş. paylarında satma hakkını kullanmak üzere 2 (iki) adet pay sahibi toplam 5.443 TL nominal değerli (toplam sermayedeki payı % 0,022 olan) payları için başvuruda bulunmuş olup ilgili başvuru, adil satma hakkı bedelinin tespiti sonrasında işleme alınacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796770
BIST
18:05100.525
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 437,53
|Açılış
|: 100.147
|
|Önceki Kapanış
|: 100.088
|
100.694
En Düşük
99.848
18:055,7555
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0164
|Açılış
|: 5,7440
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7050
|
5,7634
En Düşük
5,7179
18:056,3741
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0144
|Açılış
|: 6,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3550
|
6,4008
En Düşük
6,3647
18:05274,21
En Yüksek
|Değişim
|: -1,49%
|| -4,15
|Açılış
|: 274,19
|
|Önceki Kapanış
|: 278,35
|
278,82
En Düşük
274,02
BIST En Aktif Hisseler
|BERA
|3,80
|141.230.557
|% 19,87
|
|BJKAS
|2,14
|232.778.496
|% 19,55
|
|QNBFL
|36,14
|6.736.902
|% 14,95
|
|ISKUR
|169.000,00
|169.000
|% 12,67
|
|HATEK
|5,57
|44.429.172
|% 10,52
|
|DOKTA
|30,00
|313.128
|% -17,81
|
|BMELK
|1,57
|363.992
|% -7,65
|
|IDEAS
|3,49
|796.259
|% -7,43
|
|VAKFN
|1,38
|26.835.807
|% -7,38
|
|EGCYO
|0,13
|8.680
|% -7,14
|
|THYAO
|11,86
|832.178.075
|% 0,25
|
|KRDMD
|2,25
|359.800.937
|% 0,00
|
|EREGL
|6,89
|309.218.854
|% 2,99
|
|GSRAY
|1,72
|304.370.850
|% 8,18
|
|FENER
|16,75
|261.204.499
|% -1,47
|
|GSRAY
|1,72
|304.370.850
|% 8,18
|
|KRDMD
|2,25
|359.800.937
|% 0,00
|
|BJKAS
|2,14
|232.778.496
|% 19,55
|
|TSPOR
|1,40
|130.034.938
|% 3,70
|
|THYAO
|11,86
|832.178.075
|% 0,25
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3813
|7,4183
|% 0,16
|
|Frank
|5,7705
|5,8053
|% -0,25
|
|Riyal
|1,5296
|1,5372
|% 0,25
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.483
|1.483
|-25,97
|
|Altın Gr.
|274
|274
|-4,04
|
|Cumhuriyet
|1.847
|1.858
|-5,00
|
|Tam
|1.819
|1.865
|-9,05
|
|Yarım
|879
|902
|-4,38
|
|Çeyrek
|441
|451
|-2,19
|
|Gümüş.Ons
|17,57
|17,60
|-0,45
|
|Gümüş Gr.
|3,25
|3,25
|-0,08
|
|B. Petrol
|62,84
|62,84
|0,70
|
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