***TBY* *IZOCM*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TBY******IZOCM*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [IZOCM]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi05.11.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun II-27.2 Sayılı "Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği" uyarınca yapılan açıklamadır.05.11.2019 tarihinde İzocam Ticaret ve Sanayi A.Ş. paylarında satma hakkını kullanmak üzere 2 (iki) adet pay sahibi toplam 5.443 TL nominal değerli (toplam sermayedeki payı % 0,022 olan) payları için başvuruda bulunmuş olup ilgili başvuru, adil satma hakkı bedelinin tespiti sonrasında işleme alınacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796770BIST