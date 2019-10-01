***TBY* *IZOCM*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
01.10.2019 18:25
***TBY******IZOCM*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
İlgili Şirketler [IZOCM]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30/09/2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Tebliği'nin 11'inci maddesi uyarınca yapılan açıklamadır.
01.10.2019 tarihinde IZOCM payları ile ilgili olarak 20,12 TL ortalama birim fiyat üzerinden 43.832 adet alış işlemi İzocam Holding A.Ş. tarafından gerçekleştirilmiştir.
Bu işlemler ile birlikte İzocam Holding A.Ş.'nin İzocam Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin sermayesindeki payları 01.10.2019 tarihi itibariyle % 97,794 olmuştur.
İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
01/10/2019 43.832 0 43.832 23.949.073,335 23.992.905,335 % 97,615 % 97,615 % 97,794 % 97,794
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789478
BIST
11:10104.251
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 374,60
|Açılış
|: 103.832
|
|Önceki Kapanış
|: 103.877
|
104.370
En Düşük
103.268
11:105,7443
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0198
|Açılış
|: 5,7350
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7160
|
5,7514
En Düşük
5,7122
11:106,2718
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0130
|Açılış
|: 6,2330
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1450
|
6,2852
En Düşük
6,2474
11:10273,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 1,46
|Açılış
|: 273,52
|
|Önceki Kapanış
|: 272,13
|
274,29
En Düşük
271,26