***TBY* *OLMIP*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi









***TBY******OLMIP*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )İlgili Şirketler [OLMIP]İlgili Fonlar []TürkçePay Alım Satım BildirimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi19/09/2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiPay Alım Satım BilgileriAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Tebliği'nin 11'inci maddesi uyarınca yapılan açıklamadır.10.10.2019 tarihinde OLMIP payları ile ilgili olarak 3,80 TL ortalama birim fiyat üzerinden 1995 adet alış işlemi I.P.Container Holdings Spain S.L. tarafından gerçekleştirilmiştir.Bu işlemler ile birlikte I.P. Container Holdings Spain S.L.'nin Olmuksan International Paper Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sermayesindeki payları 10.10.2019 tarihi itibariyle % 92,968 olmuştur.İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.Pay Alım Satım Bilgileriİşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)10/10/2019 1.995 0 1.995 76.327.372 76.329.367 % 92,966 % 92,966 % 92,968 % 92,968http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/792381BIST