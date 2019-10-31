***TBY*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor
31.10.2019 16:26
***TBY*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
28.793.895 28.406.568 -483.581 -50.558 14.783.257 10.788.716 20.054.161 102.292.458 102.292.458
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
15 2.363.891 17.690.270 -20.054.161 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-55.288 26.377.412 26.322.124 26.322.124
Dönem Karı (Zararı)
26.377.412 26.377.412 26.377.412
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-55.288 -55.288 -55.288
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
15 -16.214.671 -16.214.671 -16.214.671
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
28.793.895 28.406.568 -483.581 -105.846 17.147.148 12.264.315 26.377.412 112.399.911 112.399.911
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
28.793.895 28.406.568 -93.472 -650.069 17.147.148 12.264.315 31.584.161 0 117.452.546 117.452.546
Transferler
15 0 1.728.923 29.855.238 -31.584.161 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
44.675 21.748.489 21.793.164 21.793.164
Dönem Karı (Zararı)
21.748.489 21.748.489 21.748.489
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
44.675 44.675 44.675
Kar Payları
15 -17.000.000 -17.000.000 -17.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
28.793.895 28.406.568 -48.797 -650.069 18.876.071 25.119.553 21.748.489 122.245.710 122.245.710
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
9.917.451 -13.951.448
Dönem Karı (Zararı)
21.748.489 26.377.412
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
15.451.922 23.917.903
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11 1.751.905 1.072.856
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.686.574 5.967.866
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 3.491.574 5.850.716
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
195.000 117.150
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
4.724.420 12.213.245
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-3.744.305 -2.914.357
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
8.468.725 15.127.602
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-903.357 -2.724.953
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
175.189 111.941
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
175.189 111.941
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
6.017.191 7.263.866
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
13.082
Diğer Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
13.082
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-15.506.070 -54.311.419
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
0 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-12.198.186 -15.336.833
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-650.996 -433.838
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-11.547.190 -14.902.995
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.813.732 -39.497.459
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-448.384 12.886
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-3.365.348 -39.510.345
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
654.207 -461.866
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-696.058 -973.839
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-32.488 -204.246
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-663.570 -769.593
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
101.217 92.603
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
101.217 92.603
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
446.482 1.865.975
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-25.307 -163.885
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
471.789 2.029.860
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
21.694.341 -4.016.104
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-6.632.966 -3.761.588
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-5.143.924 -6.173.756
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.643.036 -506.629
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.643.036 -506.629
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -112.352 -431.516
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -1.530.684 -75.113
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-7.934.823 31.543.546
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
7.737.046.504 17.586.092.000
Kredilerden Nakit Girişleri
7.737.046.504 17.586.092.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-7.723.066.504 -17.525.192.000
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-7.723.066.504 -17.525.192.000
Ödenen Temettüler
15 -17.000.000 -16.214.671
Ödenen Faiz
-8.659.175 -16.053.634
Alınan Faiz
3.744.352 2.911.851
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
339.592 17.085.469
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
903.357 2.724.953
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.242.949 19.810.422
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 2.050.563 4.774.574
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 3.293.512 24.584.996
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 15.856.369 63.485.371
Ticari Alacaklar
7 147.381.478 135.183.292
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
22 984.048 333.052
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
146.397.430 134.850.240
Peşin Ödenmiş Giderler
14 672.177 1.389.995
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
672.177 1.389.995
Diğer Dönen Varlıklar
22 92.156 80.583
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
92.156 80.583
ARA TOPLAM
164.002.180 200.139.241
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
164.002.180 200.139.241
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
2 2
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
2 2
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
2 2
Diğer Alacaklar
35.114.480 31.858.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
35.114.480 31.858.000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
5.399.672 5.530.187
Maddi Duran Varlıklar
1.214.129 1.872.763
Tesis, Makine ve Cihazlar
1.036.309 1.714.863
Mobilya ve Demirbaşlar
32.986 32.819
Özel Maliyetler
144.834 125.081
Kullanım Hakkı Varlıkları
1.792.126
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
2.348.734 1.241.716
Bilgisayar Yazılımları
2.348.734 1.241.716
Peşin Ödenmiş Giderler
149.606 85.996
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
149.606 85.996
Ertelenmiş Vergi Varlığı
1.861.247 2.610.885
Diğer Duran Varlıklar
0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
47.879.996 43.199.549
TOPLAM VARLIKLAR
211.882.176 243.338.790
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
56.223.760 42.434.210
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 56.223.760 42.434.210
Banka Kredileri
56.223.760 42.434.210
Ticari Borçlar
7 2.226.223 2.922.281
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
22 840.163 561.925
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
1.386.060 2.360.356
Diğer Borçlar
8 15.560.839 64.382.926
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
15.560.839 64.382.926
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
1.732.188 1.622.293
Kısa Vadeli Karşılıklar
7.042.922 9.183.528
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
3.952.648 7.864.837
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
3.090.274 1.318.691
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 1.279.795
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 1.279.795
ARA TOPLAM
82.785.932 121.825.033
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
82.785.932 121.825.033
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Ticari Borçlar
200.404
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
200.404
Diğer Borçlar
1.877.860
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.877.860
Uzun Vadeli Karşılıklar
13 4.772.270 4.061.211
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
4.772.270 4.061.211
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.850.534 4.061.211
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
89.636.466 125.886.244
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
15 122.245.710 117.452.546
Ödenmiş Sermaye
28.793.895 28.793.895
Sermaye Düzeltme Farkları
28.406.568 28.406.568
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
15 -650.069 -650.069
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-650.069 -650.069
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-650.069 -650.069
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
15 -48.797 -93.472
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar
-48.797 -93.472
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 18.876.071 17.147.148
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
18.876.071 17.147.148
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15 25.119.553 12.264.315
Net Dönem Karı veya Zararı
21.748.489 31.584.161
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
122.245.710 117.452.546
TOPLAM KAYNAKLAR
211.882.176 243.338.790
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
16 119.653.617 148.453.138 34.514.607 53.127.916
Satışların Maliyeti
16 -32.017.648 -52.817.805 -7.801.561 -18.487.883
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
87.635.969 95.635.333 26.713.046 34.640.033
BRÜT KAR (ZARAR)
87.635.969 95.635.333 26.713.046 34.640.033
Genel Yönetim Giderleri
17 -44.241.531 -40.716.931 -13.513.679 -14.583.588
Pazarlama Giderleri
17 -11.884.422 -16.256.737 -3.529.432 -5.501.519
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
130.042 18.825 4.720 3.617
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-84.532 -13.082 4.686
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
31.555.526 38.667.408 9.674.655 14.563.229
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
756.823 806.480 151.218 270.825
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
32.312.349 39.473.888 9.825.873 14.834.054
Finansman Gelirleri
18 5.673.942 11.021.761 1.548.799 7.944.039
Finansman Giderleri
19 -10.220.611 -16.854.371 -2.869.578 -8.006.424
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
27.765.680 33.641.278 8.505.094 14.771.669
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-6.017.191 -7.263.866 -1.850.003 -3.195.791
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-5.267.552 -7.737.394 -1.734.437 -3.636.027
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-749.639 473.528 -115.566 440.236
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
21.748.489 26.377.412 6.655.091 11.575.878
DÖNEM KARI (ZARARI)
21.748.489 26.377.412 6.655.091 11.575.878
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
21.748.489 26.377.412 6.655.091 11.575.878
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
44.675 -55.288 35.630 -11.166
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
57.275 -70.882 45.679 -14.315
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-12.600 15.594 -10.049 3.149
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar, Vergi Etkisi
-12.600 15.594 -10.049 3.149
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
44.675 -55.288 35.630 -11.166
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
21.793.164 26.322.124 6.690.721 11.564.712
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
21.793.164 26.322.124 6.690.721 11.564.712
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795841
BIST