***TBY*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***TBY*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler28.793.895 28.406.568 -483.581 -50.558 14.783.257 10.788.716 20.054.161 102.292.458 102.292.458Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler15 2.363.891 17.690.270 -20.054.161 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-55.288 26.377.412 26.322.124 26.322.124Dönem Karı (Zararı)26.377.412 26.377.412 26.377.412Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-55.288 -55.288 -55.288Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları15 -16.214.671 -16.214.671 -16.214.671Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler28.793.895 28.406.568 -483.581 -105.846 17.147.148 12.264.315 26.377.412 112.399.911 112.399.911Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler28.793.895 28.406.568 -93.472 -650.069 17.147.148 12.264.315 31.584.161 0 117.452.546 117.452.546Transferler15 0 1.728.923 29.855.238 -31.584.161 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)44.675 21.748.489 21.793.164 21.793.164Dönem Karı (Zararı)21.748.489 21.748.489 21.748.489Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)44.675 44.675 44.675Kar Payları15 -17.000.000 -17.000.000 -17.000.000Dönem Sonu Bakiyeler28.793.895 28.406.568 -48.797 -650.069 18.876.071 25.119.553 21.748.489 122.245.710 122.245.710Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI9.917.451 -13.951.448Dönem Karı (Zararı)21.748.489 26.377.412Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler15.451.922 23.917.903Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10,11 1.751.905 1.072.856Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler3.686.574 5.967.866Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12 3.491.574 5.850.716Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler195.000 117.150Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler4.724.420 12.213.245Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-3.744.305 -2.914.357Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler8.468.725 15.127.602Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-903.357 -2.724.953Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler175.189 111.941İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler175.189 111.941Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler6.017.191 7.263.866Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler13.082Diğer Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler13.082İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-15.506.070 -54.311.419Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)0 0Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-12.198.186 -15.336.833İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-650.996 -433.838İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-11.547.190 -14.902.995Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-3.813.732 -39.497.459İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-448.384 12.886İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-3.365.348 -39.510.345Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)654.207 -461.866Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-696.058 -973.839İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-32.488 -204.246İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-663.570 -769.593Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)0 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler101.217 92.603İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)101.217 92.603İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler446.482 1.865.975Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-25.307 -163.885Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)471.789 2.029.860Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları21.694.341 -4.016.104Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-6.632.966 -3.761.588Vergi İadeleri (Ödemeleri)-5.143.924 -6.173.756YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.643.036 -506.629Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.643.036 -506.629Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -112.352 -431.516Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -1.530.684 -75.113FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-7.934.823 31.543.546Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri7.737.046.504 17.586.092.000Kredilerden Nakit Girişleri7.737.046.504 17.586.092.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-7.723.066.504 -17.525.192.000Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-7.723.066.504 -17.525.192.000Ödenen Temettüler15 -17.000.000 -16.214.671Ödenen Faiz-8.659.175 -16.053.634Alınan Faiz3.744.352 2.911.851YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)339.592 17.085.469Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi903.357 2.724.953NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.242.949 19.810.422DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 2.050.563 4.774.574DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 3.293.512 24.584.996Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 15.856.369 63.485.371Ticari Alacaklar7 147.381.478 135.183.292İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar22 984.048 333.052İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar146.397.430 134.850.240Peşin Ödenmiş Giderler14 672.177 1.389.995İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler672.177 1.389.995Diğer Dönen Varlıklar22 92.156 80.583İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar92.156 80.583ARA TOPLAM164.002.180 200.139.241TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR164.002.180 200.139.241DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar2 2Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar2 2Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar2 2Diğer Alacaklar35.114.480 31.858.000İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar35.114.480 31.858.000Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar5.399.672 5.530.187Maddi Duran Varlıklar1.214.129 1.872.763Tesis, Makine ve Cihazlar1.036.309 1.714.863Mobilya ve Demirbaşlar32.986 32.819Özel Maliyetler144.834 125.081Kullanım Hakkı Varlıkları1.792.126Maddi Olmayan Duran Varlıklar2.348.734 1.241.716Bilgisayar Yazılımları2.348.734 1.241.716Peşin Ödenmiş Giderler149.606 85.996İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler149.606 85.996Ertelenmiş Vergi Varlığı1.861.247 2.610.885Diğer Duran VarlıklarTOPLAM DURAN VARLIKLAR47.879.996 43.199.549TOPLAM VARLIKLAR211.882.176 243.338.790KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar56.223.760 42.434.210İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar6 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar6 56.223.760 42.434.210Banka Kredileri56.223.760 42.434.210Ticari Borçlar7 2.226.223 2.922.281İlişkili Taraflara Ticari Borçlar22 840.163 561.925İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar1.386.060 2.360.356Diğer Borçlar8 15.560.839 64.382.926İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar15.560.839 64.382.926Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü1.732.188 1.622.293Kısa Vadeli Karşılıklar7.042.922 9.183.528Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar3.952.648 7.864.837Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar3.090.274 1.318.691Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler0 1.279.795İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler0 1.279.795ARA TOPLAM82.785.932 121.825.033TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER82.785.932 121.825.033UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar200.404İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar200.404Diğer Borçlar1.877.860İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar1.877.860Uzun Vadeli Karşılıklar13 4.772.270 4.061.211Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar4.772.270 4.061.211TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER6.850.534 4.061.211TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER89.636.466 125.886.244ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar15 122.245.710 117.452.546Ödenmiş Sermaye28.793.895 28.793.895Sermaye Düzeltme Farkları28.406.568 28.406.568Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)15 -650.069 -650.069Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-650.069 -650.069Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-650.069 -650.069Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)15 -48.797 -93.472Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar-48.797 -93.472Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler15 18.876.071 17.147.148Diğer Kısıtlanmış Yedekler18.876.071 17.147.148Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları15 25.119.553 12.264.315Net Dönem Karı veya Zararı21.748.489 31.584.161TOPLAM ÖZKAYNAKLAR122.245.710 117.452.546TOPLAM KAYNAKLAR211.882.176 243.338.790Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 119.653.617 148.453.138 34.514.607 53.127.916Satışların Maliyeti16 -32.017.648 -52.817.805 -7.801.561 -18.487.883TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)87.635.969 95.635.333 26.713.046 34.640.033BRÜT KAR (ZARAR)87.635.969 95.635.333 26.713.046 34.640.033Genel Yönetim Giderleri17 -44.241.531 -40.716.931 -13.513.679 -14.583.588Pazarlama Giderleri17 -11.884.422 -16.256.737 -3.529.432 -5.501.519Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler130.042 18.825 4.720 3.617Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-84.532 -13.082 4.686ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)31.555.526 38.667.408 9.674.655 14.563.229Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar756.823 806.480 151.218 270.825FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)32.312.349 39.473.888 9.825.873 14.834.054Finansman Gelirleri18 5.673.942 11.021.761 1.548.799 7.944.039Finansman Giderleri19 -10.220.611 -16.854.371 -2.869.578 -8.006.424SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)27.765.680 33.641.278 8.505.094 14.771.669Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-6.017.191 -7.263.866 -1.850.003 -3.195.791Dönem Vergi (Gideri) Geliri-5.267.552 -7.737.394 -1.734.437 -3.636.027Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-749.639 473.528 -115.566 440.236SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)21.748.489 26.377.412 6.655.091 11.575.878DÖNEM KARI (ZARARI)21.748.489 26.377.412 6.655.091 11.575.878Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları21.748.489 26.377.412 6.655.091 11.575.878Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar44.675 -55.288 35.630 -11.166Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar57.275 -70.882 45.679 -14.315Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-12.600 15.594 -10.049 3.149Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar, Vergi Etkisi-12.600 15.594 -10.049 3.149DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)44.675 -55.288 35.630 -11.166TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)21.793.164 26.322.124 6.690.721 11.564.712Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları21.793.164 26.322.124 6.690.721 11.564.712http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795841BIST