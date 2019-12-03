***TBY*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
03.12.2019 11:18
***TBY*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
HAMZA BATURALP CANDEMİR Genel Müdür Genel Müdür
REMZİ TAHSİN KARTAL ÇAĞLI Genel Müdür Vekili Genel Müdür Vekili, Genel Müdür Yardımcısı
ADİL RIZVİ Genel Müdür Yardımcısı Genel Müdür Yardımcısı
METE YÜKSEL Genel Müdür Yardımcısı Genel Müdür Yardımcısı
YAVUZ JANKAT BOZKURT Genel Müdür Yardımcısı Genel Müdür Yardımcısı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801436
BIST
16:04108.562
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 557,20
|Açılış
|: 107.873
|
|Önceki Kapanış
|: 108.004
|
108.777
En Düşük
107.583
16:045,7380
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0038
|Açılış
|: 5,7350
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7440
|
5,7571
En Düşük
5,7319
16:046,3547
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0117
|Açılış
|: 6,3480
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3400
|
6,3784
En Düşük
6,3490
16:04270,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,60
|Açılış
|: 270,83
|
|Önceki Kapanış
|: 270,21
|
271,80
En Düşük
269,67
BIST En Aktif Hisseler
|FONET
|5,48
|38.290.908
|% 18,10
|
|LINK
|19,11
|23.288.335
|% 17,89
|
|YUNSA
|10,01
|78.545.189
|% 15,06
|
|DERAS
|3,34
|64.612.114
|% 14,38
|
|SMART
|8,11
|123.806.204
|% 14,23
|
|SANKO
|7,69
|75.410.114
|% -7,13
|
|BJKAS
|3,12
|426.972.121
|% -6,59
|
|SALIX
|5,38
|14.922
|% -4,78
|
|QNBFL
|59,50
|811.124
|% -3,49
|
|QNBFB
|26,60
|3.939.810
|% -3,48
|
|THYAO
|13,95
|1.084.508.477
|% 0,43
|
|ASELS
|19,32
|603.979.907
|% 2,82
|
|GSRAY
|2,18
|445.753.731
|% -3,11
|
|BJKAS
|3,12
|426.972.121
|% -6,59
|
|ISFIN
|2,90
|314.399.083
|% 4,32
|
|GSRAY
|2,18
|445.753.731
|% -3,11
|
|BJKAS
|3,12
|426.972.121
|% -6,59
|
|ISFIN
|2,90
|314.399.083
|% 4,32
|
|KRDMD
|2,43
|193.693.429
|% -1,22
|
|THYAO
|13,95
|1.084.508.477
|% 0,43
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4328
|7,4701
|% 0,26
|
|Frank
|5,7747
|5,8095
|% 0,08
|
|Riyal
|1,5239
|1,5316
|% -0,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.470
|1.471
|7,62
|
|Altın Gr.
|271
|271
|0,92
|
|Cumhuriyet
|1.797
|1.824
|7,00
|
|Tam
|1.791
|1.836
|10,71
|
|Yarım
|865
|888
|5,18
|
|Çeyrek
|434
|444
|2,59
|
|Gümüş.Ons
|16,99
|17,02
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,13
|3,14
|0,01
|
|B. Petrol
|60,59
|60,59
|-0,33
|
Seans Raporu
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-
16:19XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 531, 91 artarak (% 0.40 ) 132, 893
-
16:19
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, FONET, LINK
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16:19XU100
Endeks 108, 544 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 5 üstünde . İşlem hacmi 8, 298.00 milyon TL de
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16:19SEKUR
Yüzde 5.10 oranında artışla 4.53 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 239, 382 adet işlem
-
16:18INDES
Yüzde 4.67 oranında artışla 10.31 lira fiyatla işlem gören hissede 731, 728 adet işlem