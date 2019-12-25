***TBY*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
25.12.2019 17:45
***TBY*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
HAMZA BATURALP CANDEMİR Genel Müdür Genel Müdür
REMZİ TAHSİN KARTAL ÇAĞLI Genel Müdür Vekili Genel Müdür Vekili, Genel Müdür Yardımcısı
ADİL RIZVİ Genel Müdür Yardımcısı Genel Müdür Yardımcısı
METE YÜKSEL Genel Müdür Yardımcısı Genel Müdür Yardımcısı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805194
BIST
18:05113.329
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 175,76
|Açılış
|: 113.397
|
|Önceki Kapanış
|: 113.153
|
113.585
En Düşük
113.063
18:055,9422
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0077
|Açılış
|: 5,9340
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9440
|
5,9512
En Düşük
5,9273
18:056,5927
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0102
|Açılış
|: 6,5730
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5800
|
6,6177
En Düşük
6,5761
18:05286,47
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,53
|Açılış
|: 286,47
|
|Önceki Kapanış
|: 287,00
|
287,07
En Düşük
285,93
BIST En Aktif Hisseler
|BRYAT
|59,70
|21.533.349
|% 19,98
|
|RYSAS
|4,13
|17.482.309
|% 18,68
|
|IHLAS
|0,90
|301.529.282
|% 16,88
|
|RYGYO
|4,67
|72.116.299
|% 16,17
|
|INFO
|5,29
|199.541
|% 15,00
|
|SEKUR
|5,40
|13.708.360
|% -6,74
|
|VAKFN
|2,54
|45.721.224
|% -6,62
|
|ISBTR
|23.749,90
|661.247
|% -6,13
|
|KRSAN
|9,06
|46.383
|% -5,23
|
|EKIZ
|0,61
|30.039
|% -4,69
|
|THYAO
|13,97
|366.719.967
|% -0,14
|
|ASELS
|19,70
|311.673.516
|% 0,46
|
|IHLAS
|0,90
|301.529.282
|% 16,88
|
|ISFIN
|3,51
|283.573.447
|% 2,93
|
|SISE
|5,37
|246.612.343
|% 1,13
|
|IHLAS
|0,90
|301.529.282
|% 16,88
|
|IEYHO
|0,62
|88.754.273
|% -1,59
|
|TSKB
|1,14
|152.879.734
|% 1,79
|
|IHLGM
|1,13
|135.621.973
|% -1,74
|
|IHYAY
|0,96
|92.754.686
|% 9,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6569
|7,6953
|% -0,20
|
|Frank
|6,0289
|6,0653
|% -0,27
|
|Riyal
|1,5780
|1,5859
|% -0,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.499
|1.500
|0,01
|
|Altın Gr.
|286
|286
|-0,54
|
|Cumhuriyet
|1.897
|1.926
|31,00
|
|Tam
|1.886
|1.934
|6,03
|
|Yarım
|912
|935
|2,92
|
|Çeyrek
|457
|468
|1,46
|
|Gümüş.Ons
|17,75
|17,79
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|-0,01
|
|B. Petrol
|67,20
|67,20
|0,81
|
Seans Raporu
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-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 251, 07 artarak (% 0.23 ) 107, 873
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BALAT, INFO, QNBFL, SRVGY, EGCYO, EGCYH, QNBFB, EGCEY
-
17:59
MZHLD, ISATR, SKTAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
EKIZ, KERVN, SEKUR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:58IHYAY
Yüzde 10.23 oranında artışla 0.97 lira fiyatla işlem gören hissede 90, 045, 830 adet işlem