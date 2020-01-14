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***TBY*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

14.01.2020 17:29
GÜNCEL HABERLER



***TBY*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
Varol CİVİL Yönetim Kurulu Başkanı
Ayşe AŞARDAĞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Akil ÖZÇAY Yönetim Kurulu Üyesi
Banu TAŞKIN Yönetim Kurulu Üyesi
Hamza Baturalp CANDEMİR Genel Müdür
Remzi Tahsin Kartal ÇAĞLI Genel Müdür Vekili
Adil RIZVI Genel Müdür Yardımcısı
Mete YÜKSEL Genel Müdür Yardımcısı
Mehmet ALYON Direktör
Duygu KORKMAZ Direktör
Semin ÜLKÜ SULAM Direktör
Aslı ERTAN Direktör
Murat TÜMER Direktör
Uğur FİDAN Direktör
Hüseyin ÇETİN Yönetici
Kaya ATILGAN Direktör




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/812448


BIST



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119.575
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
NATEN 15,93 189.439.122 % 19,95  
ALKA 6,76 15.253.065 % 19,86  
TKNSA 6,41 588.173.429 % 19,14  
QNBFL 172,50 914.387 % 15,00  
BURVA 15,50 1.394.780 % 14,73  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,6290 7,6673 % 0,42  
Frank 6,0488 6,0852 % 0,56  
Riyal 1,5628 1,5706 % 0,29  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.544 1.544 -4,67  
Altın Gr. 292 292 -0,29  
Cumhuriyet 1.947 1.961 -5,00  
Tam 1.925 1.973 -9,48  
Yarım 930 954 -4,59  
Çeyrek 467 477 -2,29  
Gümüş.Ons 17,79 17,83 -0,17  
Gümüş Gr. 3,36 3,37 -0,02  
B. Petrol 64,55 64,55 0,35  
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