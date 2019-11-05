***TBY* *YKSLN*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş
05.11.2019 10:32
***TBY******YKSLN*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yükselen Çelik A.Ş. Fiyat Tespit Raporu Görüşü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796522
BIST
10:4399.972
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -115,52
|Açılış
|: 100.147
|
|Önceki Kapanış
|: 100.088
|
100.395
En Düşük
99.848
10:435,7268
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0123
|Açılış
|: 5,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7110
|
5,7427
En Düşük
5,7179
10:436,3796
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0089
|Açılış
|: 6,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3700
|
6,3938
En Düşük
6,3662
10:43277,31
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -1,04
|Açılış
|: 277,31
|
|Önceki Kapanış
|: 278,35
|
278,82
En Düşük
276,37
BIST En Aktif Hisseler
|QNBFL
|35,30
|959.730
|% 12,28
|
|GLBMD
|1,38
|1.216.151
|% 11,29
|
|HATEK
|5,55
|12.250.762
|% 10,12
|
|GEDZA
|6,02
|2.199.912
|% 8,66
|
|SANKO
|4,52
|7.061.502
|% 8,65
|
|TKURU
|8,63
|52.013
|% -9,92
|
|DOKTA
|32,90
|5.953
|% -9,86
|
|SEKUR
|3,35
|141.572
|% -7,20
|
|KLNMA
|51,70
|13.623.559
|% -5,14
|
|IZTAR
|5,45
|10.388
|% -4,55
|
|THYAO
|11,79
|146.345.616
|% -0,34
|
|KRDMD
|2,22
|82.528.777
|% -1,33
|
|GARAN
|9,48
|78.132.161
|% 0,11
|
|PETKM
|3,52
|68.971.490
|% 0,28
|
|FENER
|17,27
|55.299.507
|% 1,59
|
|KRDMD
|2,22
|82.528.777
|% -1,33
|
|PETKM
|3,52
|68.971.490
|% 0,28
|
|ISFIN
|2,65
|43.027.523
|% -1,12
|
|THYAO
|11,79
|146.345.616
|% -0,34
|
|HURGZ
|0,86
|10.414.133
|% 3,61
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3639
|7,4008
|% -0,07
|
|Frank
|5,7693
|5,8040
|% -0,27
|
|Riyal
|1,5228
|1,5304
|% -0,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.506
|1.506
|-2,57
|
|Altın Gr.
|278
|278
|-0,80
|
|Cumhuriyet
|1.836
|1.863
|-8,00
|
|Tam
|1.828
|1.874
|-6,23
|
|Yarım
|883
|906
|-3,02
|
|Çeyrek
|443
|453
|-1,50
|
|Gümüş.Ons
|18,05
|18,08
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,32
|3,33
|0,00
|
|B. Petrol
|62,08
|62,08
|-0,06
|