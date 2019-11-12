***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler









***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGeleceğe Yönelik DeğerlendirmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBu açıklama, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin geleceğe yönelik değerlendirmelerin kamuya açıklanması maddesi kapsamında yapılmaktadır. Şirketimiz 2019 yılı finansal beklentilerini güncellemiş, 2020-2022 dönemine ait beklentilerini açıklamıştır. Şirketimiz 31 Temmuz 2019 tarihli açıklamasında 2019 yılı gelir büyüme hedefini %17-%19, FAVÖK marjı hedefini %39-%41 ve operasyonel yatırım harcamalarının (lisans hariç) satışlara oranını %16-%18 olarak açıklamıştı. Güncellenen 2019 yılı beklentilerine göre, gelir büyüme hedefi yaklaşık %18, FAVÖK marjı %41-%42 ve operasyonel yatırım harcamalarının (lisans hariç) satışlara oranı yaklaşık %18 seviyesinde öngörülmektedir. Ayrıca, Şirketimiz 2019 yılında %20-%21 FVÖK marjı beklemektedir. Şirketimizin 2020-2022 yılları arasındaki 3 yıllık döneme ilişkin beklentileri ise gelirlerde %13-%16 aralığında yıllık bileşik büyüme oranı* (CAGR), %39-%42 aralığında FAVÖK marjı, %18-%21 aralığında FVÖK marjı ve %16-%18 seviyesinde operasyonel yatırım harcamalarının (lisans hariç) satışlara oranı olarak belirlenmiştir. Bugün, yatırımcı ve analistler ile paylaşılan, 3 yıllık beklenti ve öngörülerimizi içeren sunuma internet sitemizde yer alan linkinden ulaşılmaktadır. https://www.turkcell.com.tr/tr/hakkimizda/yatirimci-iliskileri/sunumlar*Yıllık bileşik büyüme oranı 2020 ve 2022 yılları arasındaki ortalama yıllık büyümeyi ifade etmektedir. Turkcell, ileriye yönelik bu beyanlarda yansıtılan beklentilerin şu anda makul olduğuna inanmakla birlikte, bu beklentilerin doğru bir şekilde gerçekleşeceği yönünde teminat verememektedir. Bu beyanlar mevcut beklenti ve varsayımlara dayanmakta olup risk ve belirsizliklere tabiidir. Bu tür ileriye yönelik beyanların sonucunu etkileyebilecek çeşitli risk ve zorluklar hakkında bilgi edinmek için web sitemizdeki yatırımcı ilişkileri sayfasını ziyaret edebilir buradan finansal ve diğer raporlara ulaşabilirsiniz ve hisselerimizin işlem gördüğü borsaların düzenleyici otoriterlerinin web sitelerinde yer alan finansal ve diğer raporlara erişebilirsiniz. Takip eden ve bizi konu alan tüm yazılı ve sözlü ileriye dönük bildirimler, bütünde, bu uyarılar dahilinde yapılmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798434BIST