***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Holding Finansal Rapor
31.10.2019 18:21
***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Holding Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.523.048 1.235.730 799.364 281.256
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
930 0 930 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.135 0 1.135 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-205 0 -205 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-205 0 -205 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
343.162 60.465 302.541 -297.416
Yabancı Para Çevrim Farkları
443.390 Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
3.065 0 2.848 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
3.065 0 2.848 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-185.487 247.336 -89.444 247.336
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-34.545 1.501.313 -306.435 1.501.313
Nakit Akış Riskinden Korunma İşlemindeki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
-150.942 -1.253.977 216.991 -1.253.977
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
13.819 0 47.190 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
13.819 0 47.190 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
124.204 -1.038.713 271.683 -1.038.713
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişimden Kazançlar (Kayıplar)
98.070 -1.082.696 235.998 -1.082.696
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklerin Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
26.134 43.983 35.685 43.983
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-55.829 -188.714 -22.348 -69.419
Yabancı Para Çevrim Farkları, Vergi Etkisi
-65.597 -362.817 28.752 -243.522
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
-674 0 -626 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
40.807 -54.414 19.678 -54.414
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-3.040 0 -10.382 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
-27.325 228.517 -59.770 228.517
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
344.092 60.465 303.471 -297.416
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.867.140 1.296.195 1.102.835 -16.160
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
31.653 80.609 -1.641 40.684
Ana Ortaklık Payları
2.835.487 1.215.586 1.104.476 -56.844
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
10.975.382 7.419.239
Finansal Yatırımlar
199.187 51.863
Ticari Alacaklar
2.912.201 2.487.511
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6.107 13.533
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
2.906.094 2.473.978
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
2.588.340 3.318.255
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
2.588.340 3.318.255
Diğer Alacaklar
758.219 761.486
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
758.219 761.486
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
760.509 711.928
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıkları
760.509 711.928
Türev Araçlar
16 856.585 1.356.062
Stoklar
162.133 180.434
Peşin Ödenmiş Giderler
484.272 171.864
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
45.970 58.932
Diğer Dönen Varlıklar
127.591 99.230
ARA TOPLAM
19.870.389 16.616.804
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
13 0 1.720.305
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
19.870.389 18.337.109
DURAN VARLIKLAR
Ticari Alacaklar
134.458 115.001
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
134.458 115.001
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
188.150 884.686
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
188.150 884.686
Diğer Alacaklar
106.968 99.919
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
106.968 99.919
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
10.962 3.513
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıkları
10.962 3.513
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
51.291 19.413
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17.246 15.425
Maddi Duran Varlıklar
5 11.842.343 11.116.316
Tesis, Makine ve Cihazlar
9.969.603 9.686.061
Diğer Maddi Duran Varlıklar
1.872.740 1.430.255
Kullanım Hakkı Varlıkları
7 1.807.899 1.649.602
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
6 10.765.265 10.050.172
Şerefiye
32.834 32.834
Lisanslar
5.561.830 5.774.763
Bilgisayar Yazılımları
3.475.271 3.057.143
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.695.330 1.185.432
Peşin Ödenmiş Giderler
550.453 317.944
Ertelenmiş Vergi Varlığı
164.742 152.732
Diğer Duran Varlıklar
4.831 3.443
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
25.644.608 24.428.166
TOPLAM VARLIKLAR
45.514.997 42.765.275
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
17 2.772.344 3.095.049
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
17 2.772.344 3.095.049
Banka Kredileri
2.217.128 2.633.051
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
474.970 387.001
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
80.246 74.997
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
17 4.998.917 3.940.860
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4.998.917 3.940.860
Banka Kredileri
4.685.824 3.651.122
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
0 0
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
313.093 289.738
Ticari Borçlar
2.073.738 2.721.654
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
11.214 5.664
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
2.062.524 2.715.990
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
97.737 69.053
Diğer Borçlar
2.132.754 1.025.168
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
1.023.149 39.667
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.109.605 985.501
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
302.415 255.756
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
302.415 255.756
Türev Araçlar
16 157.337 165.265
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
49.235 8.948
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
155.700 133.597
Kısa Vadeli Karşılıklar
301.112 307.068
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
161.655 298.475
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
139.457 8.593
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17.797 17.630
ARA TOPLAM
13.059.086 11.740.048
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
13.059.086 11.740.048
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
12.903.911 13.119.636
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
17 12.903.911 13.119.636
Banka Kredileri
6.592.004 7.246.854
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.069.012 1.026.955
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
5.242.895 4.845.827
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
124.126 131.598
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
124.126 131.598
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
664 2.497
Uzun Vadeli Karşılıklar
582.537 493.469
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
266.163 224.747
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
316.374 268.722
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
983.049 862.360
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
430.858 362.113
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
15.025.145 14.971.673
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
28.084.231 26.711.721
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
17.376.481 15.921.744
Ödenmiş Sermaye
2.200.000 2.200.000
Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları
35.026 35.026
Geri Alınmış Paylar (-)
-144.151 -141.534
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
269 269
Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu
13 0 -810.192
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-34.229 -34.871
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-34.229 -34.871
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-34.229 -34.871
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
99.556 1.077.807
Yabancı Para Çevrim Farkları
390.375 1.333.995
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-118.959 14.942
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-129.738 14.942
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
10.779 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
2.391 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
2.391 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler
-174.251 -271.130
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
2.714.733 2.235.922
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
10.014.411 9.338.252
Net Dönem Karı veya Zararı
2.490.866 2.021.065
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
54.285 131.810
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
17.430.766 16.053.554
TOPLAM KAYNAKLAR
45.514.997 42.765.275
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
15 17.590.559 14.836.122 6.310.671 5.492.658
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
15 862.797 830.034 276.186 306.582
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Gelirler
862.797 830.034 276.186 306.582
TOPLAM HASILAT
18.453.356 15.666.156 6.586.857 5.799.240
Satışların Maliyeti
-12.261.605 -9.955.333 -4.230.576 -3.616.507
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
-210.644 -296.167 -48.998 -128.483
TOPLAM MALİYETLER
-12.472.249 -10.251.500 -4.279.574 -3.744.990
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
5.328.954 4.880.789 2.080.095 1.876.151
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
652.153 533.867 227.188 178.099
BRÜT KAR (ZARAR)
5.981.107 5.414.656 2.307.283 2.054.250
Genel Yönetim Giderleri
-562.319 -475.186 -186.809 -162.053
Pazarlama Giderleri
-1.170.333 -1.126.063 -353.791 -365.208
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 793.379 2.169.391 -19.031 1.308.395
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -381.490 -276.170 -144.705 -138.942
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3.378 -408 1.640 -408
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.663.722 5.706.220 1.604.587 2.696.034
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
48.577 25.915 9.854 9.543
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-86.351 -177.017 -19.781 -120.142
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
-217.517 -265.403 -125.747 -109.322
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
4.408.431 5.289.715 1.468.913 2.476.113
Finansman Gelirleri
11 105.621 2.813.307 -96.467 1.981.189
Finansman Giderleri
11 -2.211.505 -6.410.544 -343.882 -4.031.670
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.302.547 1.692.478 1.028.564 425.632
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-551.935 -456.748 -229.200 -144.376
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-508.036 -540.021 -146.244 -178.277
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-43.899 83.273 -82.956 33.901
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.750.612 1.235.730 799.364 281.256
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
13 772.436 0 0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.523.048 1.235.730 799.364 281.256
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
32.182 78.534 -1.887 39.895
Ana Ortaklık Payları
2.490.866 1.157.196 801.251 241.361
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlrden Pay Başına Kazanç 0,79000000 0,53000000 0,37000000 0,11000000
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,35000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
6.790.263 5.808.466
Dönem Karı (Zararı)
2.523.048 1.235.730
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.750.612 1.235.730
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
772.436 0
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
6.293.201 7.499.090
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
5,6,7 3.627.675 2.980.122
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
5 13.995 20.881
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
724.081 458.094
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.178.785 185.861
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
1.129.554 6.517.313
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
16 -120.139 -3.094.433
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
16 -120.139 -3.094.433
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-3.378 408
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
551.935 456.748
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-36.871 -25.904
Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
13 -772.436 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-842.314 -2.192.586
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-383.612 -381.734
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
1.324.186 -671.807
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-118.436 45.575
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
-53.560 73.425
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
18.301 -50.848
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-509.655 158.648
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-788.636 -790.025
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
39.187 39.755
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
116.798 215.451
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
38.454 62.926
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-525.341 -893.952
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-29.642 368
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-495.699 -894.320
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
7.973.935 6.542.234
Ödenen Faiz
-1.283.441 -714.559
Alınan Faiz
572.741 492.353
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-472.972 -511.562
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.959.220 -3.935.647
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
2.219.644 0
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-28.500 -13.801
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
81.775 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-231.659 -449
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
64.155 51.113
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.859.911 -3.442.445
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
5 -2.020.509 -1.920.069
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -1.839.402 -1.522.376
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-204.724 -530.065
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
-204.724 -530.065
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.338.800 847.805
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-9.998 -53.528
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-9.998 -53.528
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
20.562.764 37.975.309
Kredilerden Nakit Girişleri
20.387.764 35.861.996
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
175.000 2.113.313
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-21.460.264 -35.174.693
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-21.234.470 -34.983.381
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-225.794 -191.312
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-989.825 -724.627
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
1.010.820 476.399
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-547.196 -218.167
Ödenen Temettüler
-109.178 -1.319.781
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
204.077 -113.107
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.492.243 2.720.624
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
63.900 1.316.234
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.556.143 4.036.858
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7.419.239 4.712.333
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
10.975.382 8.749.191
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
2.200.000 0 0 35.026 0 -56.313 0 269 0 -540.045 0 0 0 0 -44.776 0 0 0 0 0 0 0 0 439.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.643.024 0 0 0 9.333.147 1.979.129 0 14.989.161 55.927 15.045.088
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
542.736 542.736 542.736
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
2.200.000 0 0 35.026 0 -56.313 0 269 0 -540.045 0 0 0 0 -44.776 0 0 0 0 0 0 0 0 439.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.643.024 0 0 0 9.875.883 1.979.129 0 15.531.897 55.927 15.587.824
Transferler
459.565 1.519.564 -1.979.129 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-402.463 1.078.127 192.922 -810.196 1.157.196 1.215.586 80.609 1.296.195
Dönem Karı (Zararı)
1.157.196 1.157.196 78.534 1.235.730
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-402.463 1.078.127 192.922 -810.196 58.390 2.075 60.465
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
8.727 -1.900.000 -1.891.273 -48.326 -1.939.599
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-53.528 -53.528 -53.528
Dönem Sonu Bakiyeler
2.200.000 0 0 35.026 0 -101.114 0 269 0 -942.508 0 0 0 0 -44.776 0 0 0 0 0 0 0 0 1.517.827 0 0 0 192.922 0 0 0 0 -810.196 0 0 0 0 0 2.102.589 0 0 0 9.495.447 1.157.196 0 14.802.682 88.210 14.890.892
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
2.200.000 0 0 35.026 0 -141.534 0 269 0 -810.192 0 0 0 0 -34.871 0 0 0 0 0 0 0 0 1.333.995 0 0 0 14.942 0 0 0 0 -271.130 0 0 0 0 0 2.235.922 0 0 0 9.338.252 2.021.065 0 15.921.744 131.810 16.053.554
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 2.200.000 0 0 35.026 0 -141.534 0 269 0 -810.192 0 0 0 0 -34.871 0 0 0 0 0 0 0 0 1.333.995 0 0 0 14.942 0 0 0 0 -271.130 0 0 0 0 0 2.235.922 0 0 0 9.338.252 2.021.065 0 15.921.744 131.810 16.053.554
Transferler
478.811 1.542.254 -2.021.065 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-66.675 642 445.285 0 10.779 -144.680 2.391 96.879 2.490.866 2.835.487 31.653 2.867.140
Dönem Karı (Zararı)
2.490.866 2.490.866 32.182 2.523.048
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-66.675 642 445.285 10.779 -144.680 2.391 96.879 344.621 -529 344.092
Kar Payları
7.381 -1.010.000 -1.002.619 -109.178 -1.111.797
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-9.998 -9.998 0 -9.998
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
876.867 -1.388.905 143.905 -368.133 -368.133
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.200.000 0 0 35.026 0 -144.151 0 269 0 0 0 0 0 0 -34.229 0 0 0 0 0 0 0 0 390.375 0 10.779 0 -129.738 0 2.391 0 0 -174.251 0 0 0 0 0 2.714.733 0 0 0 10.014.411 2.490.866 0 17.376.481 54.285 17.430.766
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795935
BIST