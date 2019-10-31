***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Holding Finansal Rapor









***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Holding Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)2.523.048 1.235.730 799.364 281.256DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar930 0 930 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)1.135 0 1.135 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-205 0 -205 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi-205 0 -205 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar343.162 60.465 302.541 -297.416Yabancı Para Çevrim Farkları443.390 Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)3.065 0 2.848 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)3.065 0 2.848 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-185.487 247.336 -89.444 247.336Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-34.545 1.501.313 -306.435 1.501.313Nakit Akış Riskinden Korunma İşlemindeki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri-150.942 -1.253.977 216.991 -1.253.977Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)13.819 0 47.190 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)13.819 0 47.190 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)124.204 -1.038.713 271.683 -1.038.713Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişimden Kazançlar (Kayıplar)98.070 -1.082.696 235.998 -1.082.696Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklerin Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri26.134 43.983 35.685 43.983Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-55.829 -188.714 -22.348 -69.419Yabancı Para Çevrim Farkları, Vergi Etkisi-65.597 -362.817 28.752 -243.522Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi-674 0 -626 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi40.807 -54.414 19.678 -54.414Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi-3.040 0 -10.382 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi-27.325 228.517 -59.770 228.517DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)344.092 60.465 303.471 -297.416TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.867.140 1.296.195 1.102.835 -16.160Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar31.653 80.609 -1.641 40.684Ana Ortaklık Payları2.835.487 1.215.586 1.104.476 -56.844Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri10.975.382 7.419.239Finansal Yatırımlar199.187 51.863Ticari Alacaklar2.912.201 2.487.511İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6.107 13.533İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar2.906.094 2.473.978Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar2.588.340 3.318.255Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar2.588.340 3.318.255Diğer Alacaklar758.219 761.486İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar758.219 761.486Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar760.509 711.928Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıkları760.509 711.928Türev Araçlar16 856.585 1.356.062Stoklar162.133 180.434Peşin Ödenmiş Giderler484.272 171.864Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar45.970 58.932Diğer Dönen Varlıklar127.591 99.230ARA TOPLAM19.870.389 16.616.804Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar13 0 1.720.305TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR19.870.389 18.337.109DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar134.458 115.001İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar134.458 115.001Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar188.150 884.686Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar188.150 884.686Diğer Alacaklar106.968 99.919İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar106.968 99.919Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar10.962 3.513Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıkları10.962 3.513Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar51.291 19.413Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller17.246 15.425Maddi Duran Varlıklar5 11.842.343 11.116.316Tesis, Makine ve Cihazlar9.969.603 9.686.061Diğer Maddi Duran Varlıklar1.872.740 1.430.255Kullanım Hakkı Varlıkları7 1.807.899 1.649.602Maddi Olmayan Duran Varlıklar6 10.765.265 10.050.172Şerefiye32.834 32.834Lisanslar5.561.830 5.774.763Bilgisayar Yazılımları3.475.271 3.057.143Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar1.695.330 1.185.432Peşin Ödenmiş Giderler550.453 317.944Ertelenmiş Vergi Varlığı164.742 152.732Diğer Duran Varlıklar4.831 3.443TOPLAM DURAN VARLIKLAR25.644.608 24.428.166TOPLAM VARLIKLAR45.514.997 42.765.275KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar17 2.772.344 3.095.049İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar17 2.772.344 3.095.049Banka Kredileri2.217.128 2.633.051Kiralama İşlemlerinden Borçlar474.970 387.001İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları80.246 74.997Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları17 4.998.917 3.940.860İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları4.998.917 3.940.860Banka Kredileri4.685.824 3.651.122Kiralama İşlemlerinden Borçlar0 0İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları313.093 289.738Ticari Borçlar2.073.738 2.721.654İlişkili Taraflara Ticari Borçlar11.214 5.664İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar2.062.524 2.715.990Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar97.737 69.053Diğer Borçlar2.132.754 1.025.168İlişkili Taraflara Diğer Borçlar1.023.149 39.667İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar1.109.605 985.501Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler302.415 255.756Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri302.415 255.756Türev Araçlar16 157.337 165.265Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)49.235 8.948Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü155.700 133.597Kısa Vadeli Karşılıklar301.112 307.068Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar161.655 298.475Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar139.457 8.593Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler17.797 17.630ARA TOPLAM13.059.086 11.740.048TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER13.059.086 11.740.048UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar12.903.911 13.119.636İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar17 12.903.911 13.119.636Banka Kredileri6.592.004 7.246.854Kiralama İşlemlerinden Borçlar1.069.012 1.026.955İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları5.242.895 4.845.827Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler124.126 131.598Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri124.126 131.598Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)664 2.497Uzun Vadeli Karşılıklar582.537 493.469Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar266.163 224.747Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar316.374 268.722Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü983.049 862.360Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler430.858 362.113TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER15.025.145 14.971.673TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER28.084.231 26.711.721ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar17.376.481 15.921.744Ödenmiş Sermaye2.200.000 2.200.000Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları35.026 35.026Geri Alınmış Paylar (-)-144.151 -141.534Paylara İlişkin Primler (İskontolar)269 269Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu13 0 -810.192Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-34.229 -34.871Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-34.229 -34.871Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-34.229 -34.871Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)99.556 1.077.807Yabancı Para Çevrim Farkları390.375 1.333.995Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-118.959 14.942Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-129.738 14.942Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)10.779 0Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)2.391 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)2.391 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler-174.251 -271.130Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler2.714.733 2.235.922Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları10.014.411 9.338.252Net Dönem Karı veya Zararı2.490.866 2.021.065Kontrol Gücü Olmayan Paylar54.285 131.810TOPLAM ÖZKAYNAKLAR17.430.766 16.053.554TOPLAM KAYNAKLAR45.514.997 42.765.275Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat15 17.590.559 14.836.122 6.310.671 5.492.658Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı15 862.797 830.034 276.186 306.582Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Gelirler862.797 830.034 276.186 306.582TOPLAM HASILAT18.453.356 15.666.156 6.586.857 5.799.240Satışların Maliyeti-12.261.605 -9.955.333 -4.230.576 -3.616.507Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti-210.644 -296.167 -48.998 -128.483TOPLAM MALİYETLER-12.472.249 -10.251.500 -4.279.574 -3.744.990TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)5.328.954 4.880.789 2.080.095 1.876.151FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)652.153 533.867 227.188 178.099BRÜT KAR (ZARAR)5.981.107 5.414.656 2.307.283 2.054.250Genel Yönetim Giderleri-562.319 -475.186 -186.809 -162.053Pazarlama Giderleri-1.170.333 -1.126.063 -353.791 -365.208Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12 793.379 2.169.391 -19.031 1.308.395Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -381.490 -276.170 -144.705 -138.942Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar3.378 -408 1.640 -408ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)4.663.722 5.706.220 1.604.587 2.696.034Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler48.577 25.915 9.854 9.543Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-86.351 -177.017 -19.781 -120.142TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri-217.517 -265.403 -125.747 -109.322FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)4.408.431 5.289.715 1.468.913 2.476.113Finansman Gelirleri11 105.621 2.813.307 -96.467 1.981.189Finansman Giderleri11 -2.211.505 -6.410.544 -343.882 -4.031.670SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)2.302.547 1.692.478 1.028.564 425.632Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-551.935 -456.748 -229.200 -144.376Dönem Vergi (Gideri) Geliri-508.036 -540.021 -146.244 -178.277Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-43.899 83.273 -82.956 33.901SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.750.612 1.235.730 799.364 281.256DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)13 772.436 0 0 0DÖNEM KARI (ZARARI)2.523.048 1.235.730 799.364 281.256Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar32.182 78.534 -1.887 39.895Ana Ortaklık Payları2.490.866 1.157.196 801.251 241.361Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlrden Pay Başına Kazanç 0,79000000 0,53000000 0,37000000 0,11000000Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,35000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI6.790.263 5.808.466Dönem Karı (Zararı)2.523.048 1.235.730Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)1.750.612 1.235.730Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)772.436 0Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler6.293.201 7.499.090Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler5,6,7 3.627.675 2.980.122Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler5 13.995 20.881Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler724.081 458.094Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler1.178.785 185.861Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler1.129.554 6.517.313Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler16 -120.139 -3.094.433Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler16 -120.139 -3.094.433Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-3.378 408Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler551.935 456.748Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-36.871 -25.904Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler13 -772.436 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-842.314 -2.192.586Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-383.612 -381.734Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)1.324.186 -671.807Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-118.436 45.575Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler-53.560 73.425Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler18.301 -50.848Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-509.655 158.648Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-788.636 -790.025Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler39.187 39.755Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler116.798 215.451Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)38.454 62.926İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-525.341 -893.952Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-29.642 368Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-495.699 -894.320Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları7.973.935 6.542.234Ödenen Faiz-1.283.441 -714.559Alınan Faiz572.741 492.353Vergi İadeleri (Ödemeleri)-472.972 -511.562YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.959.220 -3.935.647İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri2.219.644 0İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları-28.500 -13.801Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri81.775 0Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları-231.659 -449Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri64.155 51.113Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-3.859.911 -3.442.445Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları5 -2.020.509 -1.920.069Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları6 -1.839.402 -1.522.376Verilen Nakit Avans ve Borçlar-204.724 -530.065Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar-204.724 -530.065FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.338.800 847.805İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları-9.998 -53.528İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-9.998 -53.528Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri20.562.764 37.975.309Kredilerden Nakit Girişleri20.387.764 35.861.996İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri175.000 2.113.313Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-21.460.264 -35.174.693Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-21.234.470 -34.983.381İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları-225.794 -191.312Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-989.825 -724.627Türev Araçlardan Nakit Girişleri1.010.820 476.399Türev Araçlardan Nakit Çıkışları-547.196 -218.167Ödenen Temettüler-109.178 -1.319.781Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)204.077 -113.107YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.492.243 2.720.624Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi63.900 1.316.234NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.556.143 4.036.858DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7.419.239 4.712.333DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ10.975.382 8.749.191Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler2.200.000 0 0 35.026 0 -56.313 0 269 0 -540.045 0 0 0 0 -44.776 0 0 0 0 0 0 0 0 439.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.643.024 0 0 0 9.333.147 1.979.129 0 14.989.161 55.927 15.045.088Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler542.736 542.736 542.736Düzeltmelerden Sonraki Tutar2.200.000 0 0 35.026 0 -56.313 0 269 0 -540.045 0 0 0 0 -44.776 0 0 0 0 0 0 0 0 439.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.643.024 0 0 0 9.875.883 1.979.129 0 15.531.897 55.927 15.587.824Transferler459.565 1.519.564 -1.979.129 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-402.463 1.078.127 192.922 -810.196 1.157.196 1.215.586 80.609 1.296.195Dönem Karı (Zararı)1.157.196 1.157.196 78.534 1.235.730Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-402.463 1.078.127 192.922 -810.196 58.390 2.075 60.465Dönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları8.727 -1.900.000 -1.891.273 -48.326 -1.939.599Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-53.528 -53.528 -53.528Dönem Sonu Bakiyeler2.200.000 0 0 35.026 0 -101.114 0 269 0 -942.508 0 0 0 0 -44.776 0 0 0 0 0 0 0 0 1.517.827 0 0 0 192.922 0 0 0 0 -810.196 0 0 0 0 0 2.102.589 0 0 0 9.495.447 1.157.196 0 14.802.682 88.210 14.890.892Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler2.200.000 0 0 35.026 0 -141.534 0 269 0 -810.192 0 0 0 0 -34.871 0 0 0 0 0 0 0 0 1.333.995 0 0 0 14.942 0 0 0 0 -271.130 0 0 0 0 0 2.235.922 0 0 0 9.338.252 2.021.065 0 15.921.744 131.810 16.053.554Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 2.200.000 0 0 35.026 0 -141.534 0 269 0 -810.192 0 0 0 0 -34.871 0 0 0 0 0 0 0 0 1.333.995 0 0 0 14.942 0 0 0 0 -271.130 0 0 0 0 0 2.235.922 0 0 0 9.338.252 2.021.065 0 15.921.744 131.810 16.053.554Transferler478.811 1.542.254 -2.021.065 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-66.675 642 445.285 0 10.779 -144.680 2.391 96.879 2.490.866 2.835.487 31.653 2.867.140Dönem Karı (Zararı)2.490.866 2.490.866 32.182 2.523.048Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-66.675 642 445.285 10.779 -144.680 2.391 96.879 344.621 -529 344.092Kar Payları7.381 -1.010.000 -1.002.619 -109.178 -1.111.797Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-9.998 -9.998 0 -9.998Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması876.867 -1.388.905 143.905 -368.133 -368.133Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler2.200.000 0 0 35.026 0 -144.151 0 269 0 0 0 0 0 0 -34.229 0 0 0 0 0 0 0 0 390.375 0 10.779 0 -129.738 0 2.391 0 0 -174.251 0 0 0 0 0 2.714.733 0 0 0 10.014.411 2.490.866 0 17.376.481 54.285 17.430.766http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795935BIST