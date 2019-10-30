***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
30.10.2019 19:52
***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.07.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, şirketimizin uzun vadeli ulusal kredi notunu "AA+(tur)" görünümünü stabil olarak belirlemiştir. Şirketimizin uzun vadeli yabancı para cinsinden kredi derecelendirme notu ve görünümü değişmemiş olup "BB-" negatif olarak devam etmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795681
BIST
18:0598.692
En Yüksek
|Değişim
|: -1,15%
|| -1.146,27
|Açılış
|: 98.921
|
|Önceki Kapanış
|: 99.838
|
99.666
En Düşük
98.504
18:055,7155
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0220
|Açılış
|: 5,7320
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7200
|
5,7709
En Düşük
5,6996
18:056,3654
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0116
|Açılış
|: 6,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3400
|
6,4174
En Düşük
6,3394
18:05274,29
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,20
|Açılış
|: 274,29
|
|Önceki Kapanış
|: 274,49
|
276,40
En Düşük
272,68
BIST En Aktif Hisseler
|BERA
|2,95
|50.233.119
|% 19,92
|
|SALIX
|5,50
|39.243
|% 16,03
|
|DITAS
|8,07
|13.849.953
|% 13,66
|
|NATEN
|8,35
|93.662.607
|% 12,99
|
|IHLAS
|0,58
|48.535.889
|% 11,54
|
|DENIZ
|23,24
|8.691.639
|% -9,57
|
|SANEL
|3,31
|636.089
|% -9,32
|
|EGCYH
|0,10
|76.731
|% -9,09
|
|BOSSA
|5,25
|30.788.536
|% -6,25
|
|DZGYO
|3,34
|8.377.271
|% -6,18
|
|THYAO
|11,63
|840.088.102
|% -1,77
|
|ISFIN
|2,62
|696.572.514
|% -3,32
|
|GARAN
|9,23
|598.283.474
|% -2,53
|
|FENER
|15,26
|474.554.540
|% 7,84
|
|AKBNK
|6,93
|330.200.276
|% -2,39
|
|ISFIN
|2,62
|696.572.514
|% -3,32
|
|IHLGM
|0,73
|115.474.287
|% -3,95
|
|IHLAS
|0,58
|48.535.889
|% 11,54
|
|THYAO
|11,63
|840.088.102
|% -1,77
|
|KRDMD
|2,19
|152.782.445
|% -1,79
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3558
|7,3927
|% -0,07
|
|Frank
|5,7534
|5,7881
|% 0,08
|
|Riyal
|1,5265
|1,5341
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.489
|1.490
|1,94
|
|Altın Gr.
|274
|274
|-0,72
|
|Cumhuriyet
|1.827
|1.855
|7,00
|
|Tam
|1.816
|1.861
|3,11
|
|Yarım
|878
|900
|1,51
|
|Çeyrek
|440
|450
|0,75
|
|Gümüş.Ons
|17,75
|17,80
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,25
|3,26
|-0,03
|
|B. Petrol
|60,17
|60,17
|-1,42
|