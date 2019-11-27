***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kuruluna 29 Mart 2018 tarihinde atanan ve aynı zamanda Ücret Komitesi Üyeliği görevini yürütmekte olan Sayın Mustafa Kıral istifaen Grubumuzdaki tüm görevlerinden ayrılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800696BIST