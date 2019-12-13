***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi27.11.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu, 13 Aralık 2019 tarihinde aldığı kararla, Sn. Mustafa Kıral'ın istifası üzerine boşalan üyeliğe, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca Sn. Christopher James Powell'ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına karar vermiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803479BIST