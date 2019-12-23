***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi26.03.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz, Yönetim Kurulumuzun 27 Temmuz 2016 ve 30 Ocak 2017 tarihlerindeki geri alım kararları kapsamında portföyüne almış olduğu Eurobond'ların (XS1298711729) toplam 10.000.000 ABD Doları nominal değerinde kısmını 20 Aralık 2019 tarihinde satmış olup, işlemler ortalama 102,875 ABD Doları fiyatından gerçekleşmiştir. İşlemin toplam tutarı 10.397.708 ABD Doları'dır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804708BIST