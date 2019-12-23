***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.12.2019 09:35
***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.03.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz, Yönetim Kurulumuzun 27 Temmuz 2016 ve 30 Ocak 2017 tarihlerindeki geri alım kararları kapsamında portföyüne almış olduğu Eurobond'ların (XS1298711729) toplam 10.000.000 ABD Doları nominal değerinde kısmını 20 Aralık 2019 tarihinde satmış olup, işlemler ortalama 102,875 ABD Doları fiyatından gerçekleşmiştir. İşlemin toplam tutarı 10.397.708 ABD Doları'dır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804708
BIST
12:33111.809
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 632,73
|Açılış
|: 111.479
|
|Önceki Kapanış
|: 111.177
|
111.813
En Düşük
111.266
12:335,9357
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0046
|Açılış
|: 5,9340
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9400
|
5,9426
En Düşük
5,9186
12:336,5855
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0034
|Açılış
|: 6,5690
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5760
|
6,5911
En Düşük
6,5706
12:33283,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 1,06
|Açılış
|: 283,30
|
|Önceki Kapanış
|: 282,24
|
283,44
En Düşük
282,11
BIST En Aktif Hisseler
|ASUZU
|14,84
|81.644.260
|% 13,98
|
|FMIZP
|43,70
|15.347.724
|% 12,05
|
|QNBFL
|82,00
|2.564.191
|% 11,72
|
|IZMDC
|6,94
|34.785.180
|% 10,86
|
|KARSN
|1,75
|231.723.095
|% 9,37
|
|UZERB
|2,72
|2.606
|% -9,93
|
|EUKYO
|1,62
|1.514.054
|% -7,95
|
|MTRYO
|6,60
|436.229
|% -5,85
|
|EGCYH
|0,18
|70.501
|% -5,26
|
|ETYAT
|1,24
|1.007.729
|% -3,88
|
|VESTL
|14,41
|258.894.678
|% 7,94
|
|IPEKE
|8,39
|254.336.118
|% 0,24
|
|KOZAA
|10,30
|242.838.655
|% 1,68
|
|KARSN
|1,75
|231.723.095
|% 9,37
|
|ALBRK
|1,44
|195.389.208
|% 6,67
|
|KARSN
|1,75
|231.723.095
|% 9,37
|
|ALBRK
|1,44
|195.389.208
|% 6,67
|
|IHLGM
|1,02
|107.622.377
|% 5,15
|
|EKGYO
|1,43
|149.259.278
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,53
|126.026.495
|% -0,78
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7054
|7,7441
|% 0,04
|
|Frank
|6,0275
|6,0638
|% 0,01
|
|Riyal
|1,5777
|1,5856
|% -0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.484
|1.485
|6,88
|
|Altın Gr.
|283
|283
|1,07
|
|Cumhuriyet
|1.882
|1.895
|5,00
|
|Tam
|1.868
|1.915
|5,00
|
|Yarım
|903
|926
|2,42
|
|Çeyrek
|453
|463
|1,21
|
|Gümüş.Ons
|17,36
|17,40
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|3,31
|3,32
|0,04
|
|B. Petrol
|66,14
|66,14
|0,00
|