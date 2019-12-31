***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi10.08.2018, 23.10.2018Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz tarafından 10.08.2018 ve 23.10.2018 tarihlerinde yapılan özel durum açıklamalarında yer alan 2016 hesap dönemine ilişkin Katma Değer Vergisi ve Özel İletişim Vergisi yönünden sınırlı vergi incelemesi sonucunda Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından Şirketimiz aleyhine gerçekleştirilen tarhiyata ilişkin olarak gecikme faizi dahil toplam 122,1 milyon Türk Lirası'nın ödenmesi konusunda Vergi İdaresi ile uzlaşma sağlanmıştır. Uzlaşılan tutar, yasal vade süresi içerisinde vergi dairesine ödenecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/806030BIST