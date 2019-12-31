***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
31.12.2019 09:28
***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.08.2018, 23.10.2018
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz tarafından 10.08.2018 ve 23.10.2018 tarihlerinde yapılan özel durum açıklamalarında yer alan 2016 hesap dönemine ilişkin Katma Değer Vergisi ve Özel İletişim Vergisi yönünden sınırlı vergi incelemesi sonucunda Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından Şirketimiz aleyhine gerçekleştirilen tarhiyata ilişkin olarak gecikme faizi dahil toplam 122,1 milyon Türk Lirası'nın ödenmesi konusunda Vergi İdaresi ile uzlaşma sağlanmıştır. Uzlaşılan tutar, yasal vade süresi içerisinde vergi dairesine ödenecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/806030
BIST
12:22115.328
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 903,16
|Açılış
|: 114.903
|
|Önceki Kapanış
|: 114.425
|
115.488
En Düşük
114.566
12:225,9576
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0108
|Açılış
|: 5,9560
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9510
|
5,9585
En Düşük
5,9430
12:226,6816
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0122
|Açılış
|: 6,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6750
|
6,6947
En Düşük
6,6601
12:22291,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 1,08
|Açılış
|: 291,24
|
|Önceki Kapanış
|: 290,17
|
291,41
En Düşük
290,00
BIST En Aktif Hisseler
|TKNSA
|4,93
|94.027.409
|% 17,38
|
|DURDO
|15,92
|6.217.814
|% 13,39
|
|CRFSA
|5,23
|50.543.817
|% 11,04
|
|YONGA
|10,16
|12.162
|% 9,96
|
|DARDL
|4,16
|311.380
|% 9,76
|
|NIBAS
|5,40
|16
|% -12,90
|
|EGCYH
|0,18
|113.107
|% -10,00
|
|EGCYO
|0,29
|29.114
|% -9,38
|
|IHGZT
|6,24
|5.246.351
|% -8,37
|
|KLGYO
|3,58
|24.543.476
|% -5,54
|
|THYAO
|14,64
|632.818.843
|% 1,24
|
|PETKM
|3,87
|427.598.589
|% 1,57
|
|KRDMD
|2,74
|349.027.300
|% 3,01
|
|HALKB
|6,06
|252.201.436
|% 2,54
|
|ASELS
|21,30
|223.430.120
|% 1,72
|
|KRDMD
|2,74
|349.027.300
|% 3,01
|
|ISGYO
|1,79
|208.182.611
|% 1,70
|
|PETKM
|3,87
|427.598.589
|% 1,57
|
|ODAS
|2,18
|214.918.611
|% 3,81
|
|ALBRK
|1,54
|105.452.562
|% 0,65
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8539
|7,8933
|% -0,02
|
|Frank
|6,1240
|6,1609
|% 0,01
|
|Riyal
|1,5834
|1,5914
|% 0,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.520
|1.520
|2,98
|
|Altın Gr.
|291
|291
|0,99
|
|Cumhuriyet
|1.929
|1.958
|3,00
|
|Tam
|1.919
|1.967
|0,44
|
|Yarım
|928
|952
|0,21
|
|Çeyrek
|465
|476
|0,10
|
|Gümüş.Ons
|17,90
|17,93
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,43
|0,01
|
|B. Petrol
|66,56
|66,56
|0,56
|