***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviAHMET AKÇA Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Ekonomist 11.03.2013 İcrada Görevli Değil 2013'ten beri YK üyesi Akça Lojistik Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkanı, Bezmialem Vakıf Üniversitesi - Mütevelli Heyeti Başkanı, BIM Birleşik Mağazalar A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız) Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/266009 Değerlendirilmedi Hayır Denetim Komitesi Başkanı ve Aday Gösterme Komitesi BaşkanıATİLLA KOÇ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bürokrat 11.03.2013 İcrada Görevli Değil 2013'ten beri YK üyesi - Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/266009 Değerlendirilmedi Hayır Denetim Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi, Ücret Komitesi Başkanı ve Aday Gösterme Komitesi ÜyesiMEHMET HİLMİ GÜLER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Mühendis 11.03.2013 İcrada Görevli Değil 2013'ten beri YK üyesi ICBC Turkey Bank A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/266009 Değerlendirilmedi Hayır Denetim Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Ücret Komitesi Üyesi ve Aday Gösterme Komitesi ÜyesiBÜLENT AKSU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bürokrat 07.03.2019 İcrada Görevli Değil Temmuz 2016 - Temmuz 2018 tarihleri arasında Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, 07.03.2019'dan beri YK üyesi T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı - Bakan Yardımcısı Evet Bağımsız Üye Değil DeğerlendirilmediHÜSEYİN AYDIN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 08.03.2019 İcrada Görevli Değil 08.03.2019'dan beri YK üyesi T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi - Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi - Türkiye Bankalar Birliği Başkanlığı Evet Bağımsız Üye Değil DeğerlendirilmediINGRID MARIA STENMARK Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 29.03.2018 İcrada Görevli Değil 29.03.2018'den beri YK üyesi TeliaSonera Asia Holding B.V. - Yönetim Kurulu Üyesi, TeliaSonera UTA Holding B.V. - Yönetim Kurulu Üyesi, Turkcell Holding A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi, Sonera Holding B.V. - Yönetici, Telia Resurs AB - Yönetim Kurulu Üyesi, Telia Netherland Holding AB - Yönetim Kurulu Üyesi, Telia Company - Yönetici Hayır Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Kurumsal Yönetim Komitesi ÜyesiCHRISTOPHER JAMES POWELL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 13.12.2019 İcrada Görevli Değil 13.12.2019'dan beri YK üyesi LetterOne- Finanstan Sorumlu GMY, LetterOne İştirakleri - Yönetim Kurulu üyelikleri Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804902BIST