***TCM*** JP MORGAN CHASE BANK N.A. MERKEZİ COLUMBUS OHIO - İSTANBUL TÜRKİYE ŞUBESİ( Banka Finansal Rapor









***TCM*** JP MORGAN CHASE BANK N.A. MERKEZİ COLUMBUS OHIO - İSTANBUL TÜRKİYE ŞUBESİ( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıKâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakTanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler100000 -134 312.850 32.242 444.958TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler3.408 3.408Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi3.408 3.408Yeni Bakiye100000 -134 316.258 32.242 448.366Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)73 31.071 31.144Kar Dağıtımı32.242 -32.242Diğer32.242 -32.242Dönem Sonu Bakiyeler100000 -61 348.500 31.071 479.510Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler100000 -199 348.500 42.484 490.785TMS 8 Uyarınca Yapılan DüzeltmelerHataların Düzeltilmesinin EtkisiMuhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin EtkisiYeni Bakiye100000 -199 348.500 42.484 490.785Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-49 76.426 76.377Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımıİç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye ArtırımıÖdenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme FarkıHisse Senedine Dönüştürülebilir TahvillerSermaye Benzeri Borçlanma AraçlarıDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Kar Dağıtımı42.484 -42.484 0Dağıtılan TemettüYedeklere Aktarılan TutarlarDiğer42.484 -42.484 0Dönem Sonu Bakiyeler100000 -248 390.984 76.426 567.162Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER238.784 648.740 887.524 160 160GARANTİ VE KEFALETLER1 0 0Teminat Mektupları0 0Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler0 0TAAHHÜTLER2 238.784 532.458 771.242 160 160Cayılamaz Taahhütler238.784 532.458 771.242 160 160Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri238.784 532.458 771.242 160 160TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR116.282 116.282Alım Satım Amaçlı İşlemler116.282 116.282Para ve Faiz Swap İşlemleri116.282 116.282Swap Para Alım İşlemleri58.094 58.094Swap Para Satım İşlemleri58.188 58.188EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER4.689 4.689 2.688 2.688EMANET KIYMETLER4.689 4.689 2.688 2.688Emanete Alınan Menkul Değerler4.689 4.689 2.688 2.688REHİNLİ KIYMETLER0 0Menkul Kıymetler0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER0 0BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI243.473 648.740 892.213 2.848 2.848Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı76.623 44.743Alınan Faizler112.57