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***TCM*** JP MORGAN CHASE BANK N.A. MERKEZİ COLUMBUS OHIO - İSTANBUL TÜRKİYE ŞUBESİ( Banka Finansal Rapor

13.11.2019 17:21
GÜNCEL HABERLER



***TCM*** JP MORGAN CHASE BANK N.A. MERKEZİ COLUMBUS OHIO - İSTANBUL TÜRKİYE ŞUBESİ( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
100000 -134 312.850 32.242 444.958
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
3.408 3.408
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
3.408 3.408
Yeni Bakiye
100000 -134 316.258 32.242 448.366
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
73 31.071 31.144
Kar Dağıtımı
32.242 -32.242
Diğer
32.242 -32.242
Dönem Sonu Bakiyeler
100000 -61 348.500 31.071 479.510
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
100000 -199 348.500 42.484 490.785
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0
Yeni Bakiye
100000 -199 348.500 42.484 490.785
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-49 76.426 76.377
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Kar Dağıtımı
42.484 -42.484 0
Dağıtılan Temettü
0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0
Diğer
42.484 -42.484 0
Dönem Sonu Bakiyeler
100000 -248 390.984 76.426 567.162


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
238.784 648.740 887.524 160 160
GARANTİ VE KEFALETLER
1 0 0
Teminat Mektupları
0 0
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0
TAAHHÜTLER
2 238.784 532.458 771.242 160 160
Cayılamaz Taahhütler
238.784 532.458 771.242 160 160
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
238.784 532.458 771.242 160 160
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
116.282 116.282
Alım Satım Amaçlı İşlemler
116.282 116.282
Para ve Faiz Swap İşlemleri
116.282 116.282
Swap Para Alım İşlemleri
58.094 58.094
Swap Para Satım İşlemleri
58.188 58.188
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
4.689 4.689 2.688 2.688
EMANET KIYMETLER
4.689 4.689 2.688 2.688
Emanete Alınan Menkul Değerler
4.689 4.689 2.688 2.688
REHİNLİ KIYMETLER
0 0
Menkul Kıymetler
0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
243.473 648.740 892.213 2.848 2.848


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
76.623 44.743
Alınan Faizler
112.57



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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
METRO 2,88 79.308.521 % 20,00  
PKENT 115,90 465.374 % 12,42  
PINSU 2,04 18.434.755 % 12,09  
DERIM 4,40 19.652.999 % 9,73  
AYEN 3,05 140.176.700 % 9,32  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,3531 7,3900 % -0,69  
Frank 5,7825 5,8174 % -0,23  
Riyal 1,5283 1,5360 % -0,51  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.465 1.466 6,82  
Altın Gr. 271 271 -0,38  
Cumhuriyet 1.799 1.827 6,00  
Tam 1.789 1.834 2,18  
Yarım 865 887 1,05  
Çeyrek 434 443 0,53  
Gümüş.Ons 16,91 16,93 0,11  
Gümüş Gr. 3,12 3,12 -0,00  
B. Petrol 62,48 62,48 0,42  
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