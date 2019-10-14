***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
14.10.2019 10:46
***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
TKF Fon 2019 3. Çeyrek Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 98.908,45 % 0,01274 % 0,02295 % 1.801,16
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/792886
BIST
15:2994.785
En Yüksek
|Değişim
|: -4,28%
|| -4.242,65
|Açılış
|: 97.980
|
|Önceki Kapanış
|: 99.028
|
98.074
En Düşük
93.382
15:295,9346
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,0508
|Açılış
|: 5,9290
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8820
|
5,9371
En Düşük
5,8895
15:296,5481
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,0557
|Açılış
|: 6,5350
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4900
|
6,5528
En Düşük
6,4933
15:29284,71
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 3,06
|Açılış
|: 284,71
|
|Önceki Kapanış
|: 281,65
|
285,62
En Düşük
281,12