***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Avansı Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler5.250.000 15.714 -1.727.413 19.566 3.558.137 3.558.137Transferler19.566 -19.566Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.709 -404.411 -406.120 -406.120Dönem Sonu Bakiyeler5.250.000 14.005 -1.707.577 -404.411 3.152.017 3.152.017Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler5.250.000 300.000 21.612 -1.707.577 -854.069 3.009.966 3.009.966Transferler-854.069 854.069Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)915.843 915.843 915.843Sermaye Arttırımı1.000.000 -300.000 700.000 700.000Dönem Sonu Bakiyeler6.250.000 21.612 -2.561.646 915.843 4.625.809 4.625.809Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI738.900 301.469Dönem Karı (Zararı)915.843 -404.411Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)915.843 -404.411Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler114.902 -285.531Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler170.476 9.610Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-233.013Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-233.013Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler77.880 22.943Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler77.880 22.943Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-88.650 -79.593Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-88.650 -79.593Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-44.804 -5.478İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-291.845 991.411Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-465.629 44.547İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-515.129 38.671İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)49.500 5.876Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)376.527 1.031.046Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-26.187 -26.112İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-26.187 -26.112İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-176.556 -58.070Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-176.556 -58.070Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları738.900 301.469YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI700.000Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.000.000Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.000.000Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri-300.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.438.900 301.469NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.438.900 301.469DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ384.014 113.740DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 1.822.914 415.209Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 1.822.914 384.014Finansal Yatırımlar4 2.118.689 2.387.671Ticari Alacaklar776.680 311.051İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5 650.123 134.994İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 126.557 176.057Peşin Ödenmiş Giderler86.211 54.146İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler86.211 54.146Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar11 64.816 47.146Diğer Dönen Varlıklar25.848 31.726İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar25.848 31.726ARA TOPLAM4.895.158 3.215.754TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR4.895.158 3.215.754DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar22.869 26.955Tesis, Makine ve Cihazlar22.869 26.955Kullanım Hakkı Varlıkları187.625Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar11 27.191 13.624TOPLAM DURAN VARLIKLAR237.685 40.579TOPLAM VARLIKLAR5.132.843 3.256.333KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar192.059 94.330İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalarİlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar192.059 94.330Kiralama İşlemlerinden Borçlar113.019Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar79.040 94.330Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar84.427 67.704Kısa Vadeli Karşılıklar6 81.722 61.533Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar81.722 46.533Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar15.000ARA TOPLAM358.208 223.567TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER358.208 223.567UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar96.902İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar96.902Kiralama İşlemlerinden Borçlar96.902Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar51.924 22.800TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER148.826 22.800TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER507.034 246.367ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar4.625.809 3.009.966Ödenmiş Sermaye7 6.250.000 5.250.000Sermaye Avansı300.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)21.612 21.612Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)21.612 21.612Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)21.612 21.612Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları7 -2.561.646 -1.707.577Net Dönem Karı veya Zararı915.843 -854.069TOPLAM ÖZKAYNAKLAR4.625.809 3.009.966TOPLAM KAYNAKLAR5.132.843 3.256.333Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat8 3.835.367 2.184.070 1.861.100 757.762TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)3.835.367 2.184.070 1.861.100 757.762BRÜT KAR (ZARAR)3.835.367 2.184.070 1.861.100 757.762Genel Yönetim Giderleri9 -2.734.586 -2.400.581 -1.085.793 -812.375Pazarlama Giderleri9 -607.019 -576.060 -233.645 -196.398Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler10 454.485 393.646 140.887 135.940Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-7.713 -7.964 -3.078 -7.964ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)940.534 -406.889 679.471 -123.035FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)940.534 -406.889 679.471 -123.035Finansman Giderleri-38.258 -3.000 -6.110SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)902.276 -409.889 673.361 -123.035Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri13.567 5.478 2.053 5.317Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri11 13.567 5.478 2.053 5.317SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)915.843 -404.411 675.414 -117.718DÖNEM KARI (ZARARI)915.843 -404.411 675.414 -117.718Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları915.843 -404.411 675.414 -117.718Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 -1.709 0 -1.414Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-1.709 -1.414Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri427 353Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi-2.136 -1.767Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 -1.709 0 -1.414TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)915.843 -406.120 675.414 -119.132Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları915.843 -406.120 675.414 -119.132http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795362BIST