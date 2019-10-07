***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--AçıklamaTCD FON 01.01.2019 30.09.2019 DÖNEMİ GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan Giderleri394,2 % 0Sigorta GiderleriNoter ÜcretleriBağımsız Denetim Ücreti5.737,14 % 0,05Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri8.691,23 % 0,07Fon Yönetim Ücreti189.145,67 % 1,5Hisse Senedi Komisyonu293.392,9 % 2,32Tahvil Bono Komisyonu143,03Gecelik Ters Repo Komisyonu236,25 % 0Vadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası Komisyonu1.300,97 % 0,01Yabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer Harcamalar836,8 % 0,01Türev Araçlar Komisyonu57.791,73 % 0,46Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler7.354,14 % 0,06TOPLAM GİDERLER565.024,06 % 4,48DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ12.643.071,5http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790879BIST