***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--AçıklamaTCB FON 01.01.2019 30.09.2019 DÖNEMİ GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan Giderleri394,2 % 0,01Sigorta GiderleriNoter ÜcretleriBağımsız Denetim Ücreti3.847,64 % 0,06Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri3.729,66 % 0,06Fon Yönetim Ücreti80.073,17 % 1,35Hisse Senedi KomisyonuTahvil Bono Komisyonu344,93 % 0,01Gecelik Ters Repo Komisyonu264,6Vadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası Komisyonu3.528,67 % 0,06Yabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer Harcamalar836,8 % 0,01Türev Araçlar KomisyonuMerkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler4.217,72 % 0,07TOPLAM GİDERLER97.237,39 % 1,63DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ5.949.452,44http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790880BIST