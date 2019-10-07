***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--AçıklamaTCC FON 01.01.2019 30.09.2019 DÖNEMİ GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan Giderleri394,2Sigorta GiderleriNoter ÜcretleriBağımsız Denetim Ücreti6.762,96 % 0,03Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri26.286,32 % 0,11Fon Yönetim Ücreti214.723,23 % 0,93Hisse Senedi Komisyonu468,28Tahvil Bono KomisyonuGecelik Ters Repo KomisyonuVadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası Komisyonu316,86Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu130.632,44 % 0,57Vergiler ve Diğer Harcamalar836,8Türev Araçlar Komisyonu13.464,08 % 0,06Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler7.462,21 % 0,03TOPLAM GİDERLER401.347,38 % 1,73DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ22.997.989,18http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790881BIST