***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
07.10.2019 16:01
***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Açıklama
TCC FON 01.01.2019 30.09.2019 DÖNEMİ GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
Tescil ve İlan Giderleri
394,2
Sigorta Giderleri
Noter Ücretleri
Bağımsız Denetim Ücreti
6.762,96 % 0,03
Alınan Kredi Faizleri
Saklama Ücretleri
26.286,32 % 0,11
Fon Yönetim Ücreti
214.723,23 % 0,93
Hisse Senedi Komisyonu
468,28
Tahvil Bono Komisyonu
Gecelik Ters Repo Komisyonu
Vadeli Ters Repo Komisyonu
Borsa Para Piyasası Komisyonu
316,86
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
130.632,44 % 0,57
Vergiler ve Diğer Harcamalar
836,8
Türev Araçlar Komisyonu
13.464,08 % 0,06
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
Diğer Giderler
7.462,21 % 0,03
TOPLAM GİDERLER
401.347,38 % 1,73
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
22.997.989,18
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790881
BIST
18:05102.993
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -470,32
|Açılış
|: 103.294
|
|Önceki Kapanış
|: 103.464
|
105.176
En Düşük
102.572
18:055,8457
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0146
|Açılış
|: 5,7640
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7000
|
5,8457
En Düşük
5,8303
18:056,4184
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0182
|Açılış
|: 6,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2550
|
6,4184
En Düşük
6,3956
18:05280,43
En Yüksek
|Değişim
|: 1,71%
|| 4,72
|Açılış
|: 280,45
|
|Önceki Kapanış
|: 275,71
|
281,39
En Düşük
276,10