***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--AçıklamaTKF FON 01.01.2019 30.09.2019 DÖNEMİ GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan Giderleri136,88Sigorta GiderleriNoter ÜcretleriBağımsız Denetim Ücreti21.373,44 % 0,05Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri29.866,13 % 0,07Fon Yönetim Ücreti941.373,19 % 2,18Hisse Senedi Komisyonu33.675,52 % 0,08Tahvil Bono Komisyonu1,99Gecelik Ters Repo Komisyonu97,65Vadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası Komisyonu2.933,21 % 0,01Yabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer Harcamalar836,8Türev Araçlar Komisyonu62.200,08 % 0,14Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler15.311,44 % 0,04TOPLAM GİDERLER1.107.806,33 % 2,57DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ43.103.112,85http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790882BIST