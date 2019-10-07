***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
07.10.2019 16:02
***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
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Açıklama
TPF FON 01.01.2019 30.09.2019 DÖNEMİ GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
Tescil ve İlan Giderleri
394,2
Sigorta Giderleri
Noter Ücretleri
Bağımsız Denetim Ücreti
8.026,32 % 0,08
Alınan Kredi Faizleri
Saklama Ücretleri
7.461,79 % 0,07
Fon Yönetim Ücreti
93.656,69 % 0,93
Hisse Senedi Komisyonu
Tahvil Bono Komisyonu
555,88 % 0,01
Gecelik Ters Repo Komisyonu
771,75 % 0,01
Vadeli Ters Repo Komisyonu
Borsa Para Piyasası Komisyonu
3.885,3 % 0,04
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
Vergiler ve Diğer Harcamalar
836,8 % 0,01
Türev Araçlar Komisyonu
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
Diğer Giderler
5.792,71 % 0,06
TOPLAM GİDERLER
121.381,44 % 1,21
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
10.031.116,39
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790883
BIST
18:05102.993
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -470,32
|Açılış
|: 103.294
|
|Önceki Kapanış
|: 103.464
|
105.176
En Düşük
102.572
18:055,8460
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0149
|Açılış
|: 5,7640
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7000
|
5,8460
En Düşük
5,8303
18:056,4152
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0150
|Açılış
|: 6,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2550
|
6,4163
En Düşük
6,3956
18:05280,43
En Yüksek
|Değişim
|: 1,71%
|| 4,72
|Açılış
|: 280,45
|
|Önceki Kapanış
|: 275,71
|
281,39
En Düşük
276,10