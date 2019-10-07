***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--AçıklamaTPF FON 01.01.2019 30.09.2019 DÖNEMİ GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan Giderleri394,2Sigorta GiderleriNoter ÜcretleriBağımsız Denetim Ücreti8.026,32 % 0,08Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri7.461,79 % 0,07Fon Yönetim Ücreti93.656,69 % 0,93Hisse Senedi KomisyonuTahvil Bono Komisyonu555,88 % 0,01Gecelik Ters Repo Komisyonu771,75 % 0,01Vadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası Komisyonu3.885,3 % 0,04Yabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer Harcamalar836,8 % 0,01Türev Araçlar KomisyonuMerkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler5.792,71 % 0,06TOPLAM GİDERLER121.381,44 % 1,21DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ10.031.116,39http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790883BIST