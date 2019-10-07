***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--AçıklamaTCI FON 01.01.2019 30.09.2019 DÖNEMİ GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan GiderleriSigorta GiderleriNoter ÜcretleriBağımsız Denetim Ücreti5.172Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri19.612,12 % 0,02Fon Yönetim Ücreti1.326.102,44 % 1,13Hisse Senedi Komisyonu554.817,53 % 0,47Tahvil Bono Komisyonu1.173,48Gecelik Ters Repo Komisyonu33.155,69 % 0,03Vadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası Komisyonu1.573,49Yabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer Harcamalar266,9Türev Araçlar Komisyonu253.029,69 % 0,22Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler18.078,64 % 0,02TOPLAM GİDERLER2.212.981,98 % 1,89DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ116.903.025,93http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790884BIST