***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
07.10.2019 16:06
***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
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Açıklama
TCS FON 01.01.2019 30.09.2019 DÖNEMİ GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
Tescil ve İlan Giderleri
Sigorta Giderleri
Noter Ücretleri
Bağımsız Denetim Ücreti
5.172 % 0,05
Alınan Kredi Faizleri
Saklama Ücretleri
2.014,84 % 0,02
Fon Yönetim Ücreti
76.319,05 % 0,76
Hisse Senedi Komisyonu
51.461,12 % 0,51
Tahvil Bono Komisyonu
Gecelik Ters Repo Komisyonu
1.546,65 % 0,02
Vadeli Ters Repo Komisyonu
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.006,24 % 0,01
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
Vergiler ve Diğer Harcamalar
266,9 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
122,35 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
Diğer Giderler
975,48 % 0,01
TOPLAM GİDERLER
138.884,63 % 1,38
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
10.055.197,38
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790903
BIST
18:05102.993
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -470,32
|Açılış
|: 103.294
|
|Önceki Kapanış
|: 103.464
|
105.176
En Düşük
102.572
18:055,8430
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0119
|Açılış
|: 5,7640
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7000
|
5,8435
En Düşük
5,8303
18:056,4169
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0167
|Açılış
|: 6,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2550
|
6,4169
En Düşük
6,3956
18:05280,43
En Yüksek
|Değişim
|: 1,71%
|| 4,72
|Açılış
|: 280,45
|
|Önceki Kapanış
|: 275,71
|
281,39
En Düşük
276,10