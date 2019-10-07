***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--AçıklamaTCS FON 01.01.2019 30.09.2019 DÖNEMİ GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan GiderleriSigorta GiderleriNoter ÜcretleriBağımsız Denetim Ücreti5.172 % 0,05Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri2.014,84 % 0,02Fon Yönetim Ücreti76.319,05 % 0,76Hisse Senedi Komisyonu51.461,12 % 0,51Tahvil Bono KomisyonuGecelik Ters Repo Komisyonu1.546,65 % 0,02Vadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası Komisyonu1.006,24 % 0,01Yabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer Harcamalar266,9 % 0Türev Araçlar Komisyonu122,35 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler975,48 % 0,01TOPLAM GİDERLER138.884,63 % 1,38DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ10.055.197,38http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790903BIST