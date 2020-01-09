***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
09.01.2020 10:16
***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
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TCI FON 16.05.2019 31.12.2019 DÖNEMİ GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
Tescil ve İlan Giderleri
Sigorta Giderleri
Noter Ücretleri
Bağımsız Denetim Ücreti
9.171 % 0,01
Alınan Kredi Faizleri
Saklama Ücretleri
94.570,64 % 0,06
Fon Yönetim Ücreti
3.033.351,15 % 1,89
Hisse Senedi Komisyonu
1.028.007,35 % 0,64
Tahvil Bono Komisyonu
1.267,74 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
74.876,71 % 0,05
Vadeli Ters Repo Komisyonu
4.129,65 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
3.099,12 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
Vergiler ve Diğer Harcamalar
485,8 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
459.769,71 % 0,29
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
Diğer Giderler
13.712,42 % 0,01
TOPLAM GİDERLER
4.722.441,29 % 2,94
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
160.443.820,6
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/810011
BIST
10:42115.486
En Yüksek
|Değişim
|: 2,31%
|| 2.609,47
|Açılış
|: 115.236
|
|Önceki Kapanış
|: 112.876
|
115.538
En Düşük
115.236
10:425,9090
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0058
|Açılış
|: 5,9610
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9780
|
5,9272
En Düşük
5,9037
10:426,5728
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0022
|Açılış
|: 6,6260
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6650
|
6,5942
En Düşük
6,5614
10:42294,40
En Yüksek
|Değişim
|: -0,88%
|| -2,62
|Açılış
|: 294,40
|
|Önceki Kapanış
|: 297,01
|
297,02
En Düşük
292,94
BIST En Aktif Hisseler
|INFO
|8,40
|1.680
|% 13,51
|
|DAGHL
|3,64
|13.945.431
|% 9,97
|
|ETILR
|2,66
|19.684
|% 9,92
|
|BALAT
|2,15
|40.392
|% 9,69
|
|RALYH
|7,10
|14
|% 9,57
|
|BURVA
|11,00
|177.412
|% -14,73
|
|IHGZT
|4,70
|2.435
|% -8,74
|
|CRDFA
|2,30
|189.519
|% -6,50
|
|ISBTR
|31.333,00
|93.999
|% -6,05
|
|HURGZ
|1,25
|728.492
|% -0,79
|
|THYAO
|14,02
|410.603.476
|% 3,85
|
|ISGYO
|1,85
|197.148.239
|% 5,71
|
|HALKB
|6,23
|154.152.520
|% 2,30
|
|PETKM
|3,78
|142.476.391
|% 2,16
|
|ASELS
|22,74
|138.930.465
|% 2,16
|
|ISGYO
|1,85
|197.148.239
|% 5,71
|
|ALBRK
|1,63
|89.972.059
|% 2,52
|
|EKGYO
|1,42
|70.093.750
|% 2,16
|
|ODAS
|2,21
|92.211.030
|% 2,79
|
|PETKM
|3,78
|142.476.391
|% 2,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7345
|7,7733
|% 0,10
|
|Frank
|6,0535
|6,0899
|% -0,04
|
|Riyal
|1,5731
|1,5810
|% 0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.546
|1.547
|-13,47
|
|Altın Gr.
|294
|294
|-2,63
|
|Cumhuriyet
|2.001
|2.031
|3,00
|
|Tam
|1.995
|2.044
|5,94
|
|Yarım
|964
|989
|2,87
|
|Çeyrek
|484
|494
|1,44
|
|Gümüş.Ons
|17,89
|17,93
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,41
|-0,04
|
|B. Petrol
|65,44
|65,44
|0,00
|
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