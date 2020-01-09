***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--AçıklamaTCI FON 16.05.2019 31.12.2019 DÖNEMİ GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan GiderleriSigorta GiderleriNoter ÜcretleriBağımsız Denetim Ücreti9.171 % 0,01Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri94.570,64 % 0,06Fon Yönetim Ücreti3.033.351,15 % 1,89Hisse Senedi Komisyonu1.028.007,35 % 0,64Tahvil Bono Komisyonu1.267,74 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu74.876,71 % 0,05Vadeli Ters Repo Komisyonu4.129,65 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu3.099,12 % 0Yabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer Harcamalar485,8 % 0Türev Araçlar Komisyonu459.769,71 % 0,29Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler13.712,42 % 0,01TOPLAM GİDERLER4.722.441,29 % 2,94DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ160.443.820,6http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/810011BIST