***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--AçıklamaTCS FON 16.05.2019 31.12.2019 DÖNEMİ GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan GiderleriSigorta GiderleriNoter ÜcretleriBağımsız Denetim Ücreti9.128 % 0,07Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri8.406,32 % 0,06Fon Yönetim Ücreti171.711,55 % 1,27Hisse Senedi Komisyonu96.088,74 % 0,71Tahvil Bono KomisyonuGecelik Ters Repo Komisyonu2.753,1 % 0,02Vadeli Ters Repo Komisyonu31,5 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.597,94 % 0,01Yabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer Harcamalar485,8 % 0Türev Araçlar Komisyonu3.412,3 % 0,03Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler2.745,48 % 0,02TOPLAM GİDERLER296.360,73 % 2,19DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ13.574.016,33http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/810013BIST