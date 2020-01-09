***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
09.01.2020 10:16
***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Açıklama
TCS FON 16.05.2019 31.12.2019 DÖNEMİ GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
Tescil ve İlan Giderleri
Sigorta Giderleri
Noter Ücretleri
Bağımsız Denetim Ücreti
9.128 % 0,07
Alınan Kredi Faizleri
Saklama Ücretleri
8.406,32 % 0,06
Fon Yönetim Ücreti
171.711,55 % 1,27
Hisse Senedi Komisyonu
96.088,74 % 0,71
Tahvil Bono Komisyonu
Gecelik Ters Repo Komisyonu
2.753,1 % 0,02
Vadeli Ters Repo Komisyonu
31,5 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.597,94 % 0,01
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
Vergiler ve Diğer Harcamalar
485,8 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
3.412,3 % 0,03
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
Diğer Giderler
2.745,48 % 0,02
TOPLAM GİDERLER
296.360,73 % 2,19
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
13.574.016,33
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/810013
BIST
10:42115.482
En Yüksek
|Değişim
|: 2,31%
|| 2.606,04
|Açılış
|: 115.236
|
|Önceki Kapanış
|: 112.876
|
115.538
En Düşük
115.236
10:425,9102
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0046
|Açılış
|: 5,9610
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9780
|
5,9272
En Düşük
5,9037
10:426,5732
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0018
|Açılış
|: 6,6260
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6650
|
6,5942
En Düşük
6,5614
10:42294,40
En Yüksek
|Değişim
|: -0,88%
|| -2,62
|Açılış
|: 294,40
|
|Önceki Kapanış
|: 297,01
|
297,02
En Düşük
292,94
BIST En Aktif Hisseler
|INFO
|8,40
|1.680
|% 13,51
|
|ETILR
|2,66
|19.684
|% 9,92
|
|BALAT
|2,15
|40.392
|% 9,69
|
|RALYH
|7,10
|14
|% 9,57
|
|HUBVC
|20,58
|26.020.065
|% 8,32
|
|BURVA
|11,00
|177.412
|% -14,73
|
|IHGZT
|4,70
|2.435
|% -8,74
|
|BIMAS
|47,90
|12.893.396
|% -0,70
|
|UZERB
|2,27
|6.728
|% -0,44
|
|NIBAS
|5,44
|54
|% -0,18
|
|HALKB
|6,23
|154.152.520
|% 2,30
|
|ODAS
|2,21
|92.211.030
|% 2,79
|
|ALBRK
|1,63
|89.972.059
|% 2,52
|
|EKGYO
|1,42
|70.093.750
|% 2,16
|
|PGSUS
|79,70
|63.609.177
|% 4,05
|
|ALBRK
|1,63
|89.972.059
|% 2,52
|
|EKGYO
|1,42
|70.093.750
|% 2,16
|
|ODAS
|2,21
|92.211.030
|% 2,79
|
|HALKB
|6,23
|154.152.520
|% 2,30
|
|IHLGM
|1,08
|17.765.218
|% 6,93
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7345
|7,7733
|% 0,10
|
|Frank
|6,0544
|6,0909
|% -0,03
|
|Riyal
|1,5731
|1,5810
|% 0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.545
|1.546
|-14,38
|
|Altın Gr.
|294
|294
|-2,85
|
|Cumhuriyet
|2.001
|2.031
|3,00
|
|Tam
|1.995
|2.044
|5,94
|
|Yarım
|964
|989
|2,87
|
|Çeyrek
|484
|494
|1,44
|
|Gümüş.Ons
|17,89
|17,93
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|-0,05
|
|B. Petrol
|65,50
|65,50
|0,06
|