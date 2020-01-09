***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--AçıklamaTPF FON 01.01.2019 31.12.2019 DÖNEMİ GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan Giderleri394,2 % 0Sigorta GiderleriNoter ÜcretleriBağımsız Denetim Ücreti8.854,32 % 0,06Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri13.392,85 % 0,09Fon Yönetim Ücreti179.899,38 % 1,25Hisse Senedi Komisyonu2.529,71 % 0,02Tahvil Bono Komisyonu700,23 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu3.827,25 % 0,03Vadeli Ters Repo Komisyonu110,25 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu5.176,97 % 0,04Yabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer Harcamalar1.055,7 % 0,01Türev Araçlar KomisyonuMerkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler5.792,71 % 0,04TOPLAM GİDERLER221.733,57 % 1,54DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ14.411.490,56http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/810015BIST