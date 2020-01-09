***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--AçıklamaTKF FON 01.01.2019 31.12.2019 DÖNEMİ GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan Giderleri136,88 % 0Sigorta GiderleriNoter ÜcretleriBağımsız Denetim Ücreti30.297,44 % 0,06Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri46.476,13 % 0,09Fon Yönetim Ücreti1.468.560,95 % 2,92Hisse Senedi Komisyonu71.561,21 % 0,14Tahvil Bono Komisyonu1,99 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu2.129,4 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu15,75 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu3.446,72 % 0,01Yabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer Harcamalar1.055,7 % 0Türev Araçlar Komisyonu71.584,09 % 0,14Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler15.311,44 % 0,03TOPLAM GİDERLER1.710.577,7 % 3,39DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ50.293.163,02http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/810017BIST