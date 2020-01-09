***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--AçıklamaTCC FON 01.01.2019 31.12.2019 DÖNEMİ GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan Giderleri394,2 % 0Sigorta GiderleriNoter ÜcretleriBağımsız Denetim Ücreti9.522,96 % 0,03Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri47.563,34 % 0,14Fon Yönetim Ücreti428.290,15 % 1,25Hisse Senedi Komisyonu936,54 % 0Tahvil Bono KomisyonuGecelik Ters Repo Komisyonu211,05 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu15,75 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu654,45 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu303.324,19 % 0,88Vergiler ve Diğer Harcamalar1.055,7 % 0Türev Araçlar Komisyonu25.953,09 % 0,08Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler15.310,77 % 0,04TOPLAM GİDERLER833.232,19 % 2,42DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ34.309.862,22http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/810018BIST