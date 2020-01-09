***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
09.01.2020 10:21
***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Açıklama
TCD FON 01.01.2019 31.12.2019 DÖNEMİ GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
Tescil ve İlan Giderleri
394,2 % 0
Sigorta Giderleri
Noter Ücretleri
Bağımsız Denetim Ücreti
7.945,14 % 0,02
Alınan Kredi Faizleri
Saklama Ücretleri
30.868,78 % 0,09
Fon Yönetim Ücreti
666.174,56 % 2
Hisse Senedi Komisyonu
492.151,06 % 1,48
Tahvil Bono Komisyonu
178,49 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
730,8 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
126 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.669,88 % 0,01
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
1.836,06 % 0,01
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.055,7 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
170.366,32 % 0,51
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
Diğer Giderler
15.936,33 % 0,05
TOPLAM GİDERLER
1.389.433,2 % 4,17
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
33.305.404,91
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/810029
BIST
10:42115.486
En Yüksek
|Değişim
|: 2,31%
|| 2.609,47
|Açılış
|: 115.236
|
|Önceki Kapanış
|: 112.876
|
115.538
En Düşük
115.236
10:425,9096
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0052
|Açılış
|: 5,9610
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9780
|
5,9272
En Düşük
5,9037
10:426,5725
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0025
|Açılış
|: 6,6260
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6650
|
6,5942
En Düşük
6,5614
10:42294,36
En Yüksek
|Değişim
|: -0,89%
|| -2,65
|Açılış
|: 294,40
|
|Önceki Kapanış
|: 297,01
|
297,02
En Düşük
292,94
BIST En Aktif Hisseler
|INFO
|8,40
|1.680
|% 13,51
|
|ETILR
|2,66
|19.684
|% 9,92
|
|BALAT
|2,15
|40.392
|% 9,69
|
|RALYH
|7,10
|14
|% 9,57
|
|PINSU
|2,30
|3.607.612
|% 9,52
|
|BURVA
|11,00
|177.412
|% -14,73
|
|IHGZT
|4,70
|2.435
|% -8,74
|
|CRDFA
|2,30
|189.519
|% -6,50
|
|ISBTR
|31.333,00
|93.999
|% -6,05
|
|BIMAS
|47,82
|13.441.077
|% -0,87
|
|THYAO
|14,01
|413.054.719
|% 3,78
|
|ISGYO
|1,85
|204.049.728
|% 5,71
|
|HALKB
|6,23
|155.031.072
|% 2,30
|
|PETKM
|3,78
|145.530.843
|% 2,16
|
|ASELS
|22,72
|141.033.179
|% 2,07
|
|ISGYO
|1,85
|204.049.728
|% 5,71
|
|ALBRK
|1,64
|90.900.667
|% 3,14
|
|EKGYO
|1,43
|70.341.117
|% 2,88
|
|ODAS
|2,20
|92.782.041
|% 2,33
|
|KRDMD
|2,70
|106.286.642
|% 3,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7362
|7,7750
|% 0,12
|
|Frank
|6,0551
|6,0916
|% -0,02
|
|Riyal
|1,5732
|1,5811
|% 0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.546
|1.546
|-13,78
|
|Altın Gr.
|294
|294
|-2,85
|
|Cumhuriyet
|2.001
|2.031
|3,00
|
|Tam
|1.995
|2.044
|5,94
|
|Yarım
|964
|989
|2,87
|
|Çeyrek
|484
|494
|1,44
|
|Gümüş.Ons
|17,90
|17,94
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|-0,05
|
|B. Petrol
|65,45
|65,45
|0,01
|