***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--AçıklamaTCD FON 01.01.2019 31.12.2019 DÖNEMİ GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan Giderleri394,2 % 0Sigorta GiderleriNoter ÜcretleriBağımsız Denetim Ücreti7.945,14 % 0,02Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri30.868,78 % 0,09Fon Yönetim Ücreti666.174,56 % 2Hisse Senedi Komisyonu492.151,06 % 1,48Tahvil Bono Komisyonu178,49 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu730,8 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu126 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.669,88 % 0,01Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu1.836,06 % 0,01Vergiler ve Diğer Harcamalar1.055,7 % 0Türev Araçlar Komisyonu170.366,32 % 0,51Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler15.936,33 % 0,05TOPLAM GİDERLER1.389.433,2 % 4,17DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ33.305.404,91http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/810029BIST