***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fon Müdürü ve Portföy YöneticileriFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarOktay Okan ALPAY 2010-2013 Libera Portföy Genel Müdürlüğü-2013-2014 Finans Portföy CIO -2014-Tacirler Portföy Genel Müdürlüğü 26 1) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 2) Türev Araçlar LisansıOğuz ZIDDIOĞLU 2007-2008 arasında Fortis Bank A.Ş.nin Bahreyn şubesinde Dış Ticaret Finansmanı bölümü 2008 - 2010 yılları arasında Fortis Bank A.Ş.nin Malta şubesi 2012-2018 arasında Halk Portföy Yönetimi A.Ş. de Araştırma & Strateji bolümünde yönetici 8 1) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 2) Türev Araçlar LisansıTolga KOYUNCUOĞLU 2011-2019 HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdür 2007-2011 Credit Suisse Yurtdışı Satış Yöneticisi 2002-2006 Oyak Menkul Değerler Yurtdışı Satış 2000-2002 İktisat Menkul Değerler Yurtdışı Satış 23 1) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 2) Türev Araçlar Lisansıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802960BIST