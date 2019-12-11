***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
11.12.2019 09:56
***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Oktay Okan ALPAY 2010-2013 Libera Portföy Genel Müdürlüğü-2013-2014 Finans Portföy CIO -2014-Tacirler Portföy Genel Müdürlüğü 26 1) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 2) Türev Araçlar Lisansı
Oğuz ZIDDIOĞLU 2007-2008 arasında Fortis Bank A.Ş.nin Bahreyn şubesinde Dış Ticaret Finansmanı bölümü 2008 - 2010 yılları arasında Fortis Bank A.Ş.nin Malta şubesi 2012-2018 arasında Halk Portföy Yönetimi A.Ş. de Araştırma & Strateji bolümünde yönetici 8 1) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 2) Türev Araçlar Lisansı
Tolga KOYUNCUOĞLU 2011-2019 HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdür 2007-2011 Credit Suisse Yurtdışı Satış Yöneticisi 2002-2006 Oyak Menkul Değerler Yurtdışı Satış 2000-2002 İktisat Menkul Değerler Yurtdışı Satış 23 1) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 2) Türev Araçlar Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802960
BIST
10:17107.977
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -34,16
|Açılış
|: 108.031
|
|Önceki Kapanış
|: 108.011
|
108.184
En Düşük
107.683
10:175,8127
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0069
|Açılış
|: 5,8030
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8030
|
5,8127
En Düşük
5,7958
10:176,4460
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0018
|Açılış
|: 6,4250
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4220
|
6,4464
En Düşük
6,4280
10:17273,33
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,10
|Açılış
|: 273,21
|
|Önceki Kapanış
|: 273,43
|
273,54
En Düşük
272,72
BIST En Aktif Hisseler
|RYGYO
|4,70
|14.246.232
|% 11,90
|
|RYSAS
|3,56
|12.948.472
|% 11,60
|
|SUMAS
|11,11
|22.942
|% 10,00
|
|OYLUM
|5,48
|2.946.795
|% 9,82
|
|KPHOL
|2,54
|1.519
|% 9,01
|
|SMART
|6,84
|1.431.065
|% -20,00
|
|INFO
|3,91
|391
|% -15,00
|
|FORMT
|4,40
|8.870
|% -14,89
|
|DIRIT
|0,94
|5.352
|% -9,62
|
|EGCYH
|0,11
|18.242
|% -8,33
|
|THYAO
|13,73
|90.458.581
|% 0,15
|
|ISFIN
|3,13
|60.535.327
|% 0,00
|
|PETKM
|3,55
|56.430.262
|% -0,28
|
|PAPIL
|7,96
|51.523.131
|% 4,87
|
|GARAN
|10,35
|41.861.876
|% 0,10
|
|EKGYO
|1,50
|33.368.529
|% -0,66
|
|ISFIN
|3,13
|60.535.327
|% 0,00
|
|PETKM
|3,55
|56.430.262
|% -0,28
|
|ZOREN
|1,59
|24.535.612
|% 0,00
|
|TSKB
|1,14
|17.275.785
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5986
|7,6367
|% -0,48
|
|Frank
|5,8710
|5,9064
|% -0,08
|
|Riyal
|1,5437
|1,5514
|% 0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|273
|273
|-0,67
|
|Cumhuriyet
|1.817
|1.844
|5,00
|
|Tam
|1.807
|1.853
|5,13
|
|Yarım
|874
|896
|2,48
|
|Çeyrek
|438
|448
|1,24
|