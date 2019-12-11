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***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

11.12.2019 10:05
GÜNCEL HABERLER



***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Oktay Okan ALPAY 2010-2013 Libera Portföy Genel Müdürlüğü-2013-2014 Finans Portföy CIO -2014-Tacirler Portföy Genel Müdürlüğü 26 1) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 2) Türev Araçlar Lisansı
Oğuz ZIDDIOĞLU 2007-2008 arasında Fortis Bank A.Ş.nin Bahreyn şubesinde Dış Ticaret Finansmanı bölümü 2008 - 2010 yılları arasında Fortis Bank A.Ş.nin Malta şubesi 2012-2018 arasında Halk Portföy Yönetimi A.Ş. de Araştırma & Strateji bolümünde yönetici 8 ) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 2) Türev Araçlar Lisansı
Hikmet KAYA 31.05.2019 2011-2012 Yatırım Finansman Risk Yönetim uzmanı 2012-2016 İş Investment Arbitraj Masası ve Strateji Uzmanı 2019-...... Tacirler Portföy Fon Yöneticisi 5 ) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 2) Türev Araçlar Lisansı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802964


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RYGYO 4,67 9.268.322 % 11,19  
SUMAS 11,11 22.942 % 10,00  
KPHOL 2,54 1.519 % 9,01  
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Riyal 1,5421 1,5498 % -0,10  
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Alış Satış %  
Altın Gr. 273 273 -0,67  
Cumhuriyet 1.817 1.844 5,00  
Tam 1.807 1.853 5,13  
Yarım 874 896 2,48  
Çeyrek 438 448 1,24  
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